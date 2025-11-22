Tak mieszka minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz! "Gotowanie nie jest moją życiową pasją" [ZDJĘCIA]

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, pochodzi z rodziny o naukowych korzeniach — jej matka była inżynierem, a ojciec wybitnym matematykiem.

Redakcja programu "Politycy od kuchni" odwiedziła minister w jej domu. Zauważyliśmy egzotyczne pamiątki z podróży.

Minister łączy życie rodzinne z karierą, ale przyznała, że nie gotuje za często.

Piękna ceramika z Gruzji

Podczas pobytu w domu minister funduszy i polityki regionalnej, zauważyliśmy portret jej mamy. - Moja mama, Swietłana urodziła się w Związku Radzieckim, mieszkała większość życia w Polsce, była inżynierem. A mój tata był profesorem matematyki [Aleksander Pełczyński był wybitnym matematykiem - SE] – wspomina Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

W domu widać wiele egzotycznych ozdób i pamiątek z podróży, np. z Indonezji. – A to jest z Gruzji, gdzie wyrabiają przepiękną, czarną ceramikę – zaznacza Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która na kolejny urlop najpewniej wybierze się do Czarnogóry.

Pełczyńska-Nałęcz ostro o Nawrockim: „Rujnuje polskie bezpieczeństwo. To wojna chorych ambicji”

Podczas naszej wizyty w domu pani minister, Pełczyńska-Nałęcz przygotowała jajka sadzone. A kto rządzi u niej w kuchni? - Ani ja, ani mąż. Tu jest totalna demokracja, pluralizm. Każdy w tym domu ma równe prawa i rządzi w kuchni – śmieje się gospodyni. – Nie jest tak, że gotowanie to moja życiowa pasja, tylko czasami gotuję – precyzuje Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Pierwsza kobieta ambasador w Rosji

Pełczyńska-Nałęcz jest socjolożką, politolożką i jedną z najbardziej wpływowych kobiet w polskiej polityce. Od 13 grudnia 2023 roku pełni funkcję ministry funduszy i polityki regionalnej w rządzie Donalda Tuska, reprezentując Polskę 2050.

W latach 2012–2014 była podsekretarzem stanu w MSZ, a następnie — jako pierwsza kobieta — ambasadorką Polski w Rosji (2014–2016). Pracowała także w Fundacji Batorego i kierowała Instytutem Strategie 2050, przygotowując programy dla ugrupowania Szymona Hołowni.

Tu mieszkają Radosław Sikorski i jego żona. Tego dworku niejeden pozazdrości

W polityce znana jest z rzeczowego stylu, silnego zaplecza eksperckiego i zaangażowania w sprawy społeczne. W rządzie odpowiada m.in. za Krajowy Plan Odbudowy, fundusze unijne i inwestycje infrastrukturalne. Prywatnie jest żoną Andrzeja Nałęcza i matką trójki dzieci. Choć rzadko mówi o życiu prywatnym, podkreśla, że łączenie kariery z rodziną wymaga dobrej organizacji i wsparcia bliskich.