Tak Mariusz Kamiński wspiera Dariusza Mateckiego. Doskonale go rozumie

- Jestem tu z poczucia obowiązku. Tak naprawdę zaprosili mnie ludzie, którzy organizowali wtedy protesty: mieszkańcy Radomia i nie tylko Radomia. To nie są działacze struktur partyjnych. To są zwykli, przyzwoici, normalni ludzie, którzy w poczuciu solidarności i przyzwoitości ludzkiej protestują przed więzieniami. Wtedy, rok temu, protestowali w mojej sprawie, ja byłem po drugiej stronie muru. Słyszałem ich okrzyki, ich wsparcie, muzykę patriotyczną, którą puszczali. To było dla mnie bardzo ważne wsparcie - mówił przed kamerą.