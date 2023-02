Kolejny etap kampanii wyborczej

Kaczyński się modlił, a Tusk robił formę. Tak liderzy PiS i PO szykują się do spotkań z wyborcami [ZDJĘCIA]

Zjednoczona Prawica i Koalicja Obywatelska idą niemal łeb w łeb w wyścigu o władzę – wynikało z ostatniego, lutowego sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”. Nic więc dziwnego, że obie formacje i ich liderzy, czyli Jarosław Kaczyński (74 l.) i Donald Tusk (66 l.), szykują się do kolejnej wielkiej rundy spotkań z wyborcami i objazdu po Polsce. Przygotowując się do trasy o Polsce, lider PO robił formę, a prezes PiS wybrał się do kościoła.