Tak Kwaśniewski znokautował swoich rywali. Nie mieli szans

Aleksander Kwaśniewski w 1995 roku sprawił nie lada niespodziankę, kiedy w drugiej turze pokonał Lecha Wałęsę. Pięć lat później urzędujący prezydent starał się o reelekcję i sondaże pokazywały, że najciekawszą kwestią będzie to, czy w ogóle dojdzie do drugiej tury. Zwycięzcą - według wszystkich badań - miał bowiem zostać Aleksander Kwaśniewski. 8 października do urn poszło 61 procent uprawnionych, a wyniki przedstawiały się następująco:

1. Aleksander Kwaśniewski - 53,9 proc.

2. Andrzej Olechowski - 17,3 proc.

3. Marian Krzaklewski - 15,57 proc.

4. Jarosław Kalinowski - 5,59 proc.

5. Andrzej Lepper - 3,05 proc.

6. Janusz Korwin-Mikke - 1,43 proc.

7. Lech Wałęsa - 1,01 proc.

Reszta kandydatów nie przekroczyła jednego punktu procentowanego poparcia.

Co ciekawe, Aleksander Kwaśniewski pozostaje jednym polskim politykiem, któremu udało się wygrać wybory prezydenckie już w pierwszej turze. Najnowsze sondaże pokazują, że w 2025 roku będą potrzebne dwa głosowania, aby wyłonić prezydenta. Według badań, najbardziej prawdopodobne, że do drugiej tury wejdą kandydaci Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości.

