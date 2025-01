Tak Gierek wspominał pielgrzymkę Jana Pawła II. Szok!

W 1979 roku, kiedy Jan Paweł II przyleciał do Polski, w całym kraju witały go tłumy ludzi. Największe uroczystości zaplanowano w Warszawie, gdzie papież miał odprawić mszę oraz spotkać się przedstawicielami ówczesnej władzy. Po latach wizytę Ojca Świętego w szczególny sposób wspominał Edward Gierek. W książce "Przerwana dekada" ze szczegółami opowiedział o tym, że słowa papieża podczas mszy na placu Zwycięstwa (obecnie plac marszałka Józefa Piłsudskiego) wywołały prawdziwą burzę sekretarza Komitetu Centralnego Stanisława Kani. - Papież w swej homilii, nawiązując do zniszczenia Warszawy, powiedział o pomocy, której Warszawa próżno oczekiwała z drugiej strony Wisły. Na te słowa papieskie ostro zareagował członek Biura Politycznego, sekretarz Komitetu Centralnego Stanisław Kania i przez telefon głosem nieco histerycznym zażądał od Macieja Szczepańskiego, kierującego transmisją telewizyjną, wyłączenia głosu papieskiego na wizji i na całym placu Zwycięstwa - wspomniał po latach Edward Gierek. Do przerwania transmisji nie doszło, a Gierek pochwalił Szczepańskiego. - Powiedziałem: Maćku, uczyniłeś bardzo dobrze. Dalej rób swoje, tak jak dotychczas.

Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski - 1979 rok

Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski odwiedził kilka miast - Warszawę, Gniezno, Częstochowę, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Kraków i były niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz. To właśnie tu padły słynne słowa "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!”. Papieska wizyta rozpoczęła się 2 czerwca, a zakończyła się 9 czerwca. Edward Gierek spotkał się z Janem Pawłem II w Belwederze.

