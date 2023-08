Tak będzie brzmiało pierwsze pytanie referendalne. Podał je Jarosław Kaczyński

To, co były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili napisał o Lechu Kaczyńskim wyciskał łzy. Te słowa skruszą najtwardsze serca

Referendum w Polsce. Znamy treść pierwszego z pytań

Poznaliśmy już pierwsze z referendalnych pytań, które pojawi się w czasie jesiennego referendum. Przedstawił je prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Zrobił to w specjalnym nagraniu, które w piątek (11.08) z samego rana pojawiło się mediach społecznościowych PiS. - Pierwsze pytanie w referendum będzie brzmiało: Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? - poinformował w piątek wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- Dla nas decydujący jest głos zwykłych Polaków. Głos zwykłych obcych polityków, w tym niemieckich nie ma żadnego znaczenia, dlatego w sprawach kluczowych chcemy się odwołać do państwa bezpośrednio, w referendum - mówi w spocie Jarosław Kaczyński. - Dlatego w sprawach kluczowych, chcemy się odwołać do Państwa bezpośrednio w referendum. Pierwsze pytanie będzie brzmiało: czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? - mówi na nagraniu dalej prezes PiS. Po czym dodaje: - Niemcy chcą osadzić Tuska w Polsce, aby wyprzedawać wspólny majątek. Jego zaplecze mówi o tym wprost - komentuje w spocie opublikowanym w piątek prezes PiS.

Kiedy odbędzie się referendum?

Początkowo tegoroczne referendum miało się odnosić do kwestii relokacji uchodźców. W czerwcu Jarosław Kaczyński oświadczył, że kwestia relokacji migrantów w UE musi zostać poddana pod referendum. Na początku lipca premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że referendum ws. relokacji migrantów zostanie przeprowadzone w tym samym czasie, co wybory parlamentarne 2023. Wszystko po to, by koszty organizacji referendum były niższe. Wokół sprawy narosło wiele nieścisłości, dlatego Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała się wydać oświadczenie. Wiadomo, że 16 i 17 sierpnia odbędzie się dwudniowe posiedzenie Sejmu, zgodnie z harmonogramem, ma zająć się m.in. rozpatrzeniem wniosku o zarządzenie ogólnokrajowego referendum.

✅ Dla nas zawsze decydujący jest głos zwykłych Polaków. Od dziś przez kolejne dni będziemy prezentować pytania referendalne. Pierwsze pytanie będzie brzmiało 👇#OddajmyGłosPolakom pic.twitter.com/CCzlol1gtq— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) August 11, 2023

