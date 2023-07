Człowiek Dudy: jeżeli Sejm zdecyduje, że referendum odbędzie się tego samego dnia co wybory, to będzie logiczna decyzja

Wyjaśnienia związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, taki komunikat został opublikowany na stronie PKW. Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła odnieść się do doniesień na temat referendum ws. relokacji migrantów. Jak wiemy, w czasie jednego z niedawnych wystąpień w Sejmie, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział, że przeprowadzone zostanie referendum ws. relokacji migrantów: - To jest kpina z Polski, to jest dyskryminacja wyjątkowo bezczelna. Dlatego my się na to nie zgodzimy, i nie zgadza się na to także naród polski i to musi być przedmiotem referendum, ta sprawa musi być przedmiotem referendum. I my to referendum zorganizujemy, pamiętajcie o tym. Polacy muszą się w tej sprawie wypowiedzieć - mówił Kaczyński w czasie debaty nad złożonym przez PiS projektem uchwały ws. propozycji wprowadzenia unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów.

Wybory w Polsce do Sejmu i Senatu razem z referendum ws. relokacji migrantów. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej

W poniedziałek 3.07 głos na temat referendum zabrał premier Mateusz Morawiecki, który ogłosił, że może się ono odbyć wraz z wyborami do Sejmu i Senatu, by było sprawniej i oszczędniej. - Mogę potwierdzić: planujemy przeprowadzić to (wybory parlamentarne i referendum ws. relokacji migrantów - przyp. red.) w tym samym czasie, po to też, by koszty były niższe. Wiadomo, że przeprowadzenie osobno wyborów i osobno referendum to dodatkowe koszty, a tak te koszty będą prawie takie same - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Pojawiło się na ten temat wiele spekulacji, które postanowiła rozwiać PKW i wydała komunikat.

Z komunikatu PKW dowiadujemy się, że w przypadku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:

głosowanie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych dla właściwych wyborów i na podstawie spisów wyborców sporządzonych dla tych wyborów;

zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje się zgodnie z przepisami dotyczącymi właściwych wyborów;

zaświadczenie upoważnia do wzięcia udziału we wskazanym w nim głosowaniu w wyborach oraz w odbywającym się w tym samym terminie głosowaniu w referendum;

zadania komisarzy wyborczych i komisji obwodowych wykonują odpowiednio okręgowe i obwodowe komisje wyborcze powołane do przeprowadzenia właściwych wyborów;

Zasady przeprowadzenia referendum i wyborów parlamentarnych. Komunikat PKW

PKW wskazał, że w tych samych (a nie innych) obwodach głosowania, czyli w tych samych lokalach wyborczych przez jedną i tę samą obwodową komisję wyborczą (a nie dwie odrębne). W przypadku zrządzenia referendum ogólnokrajowego na dzień, w którym przeprowadzane są wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej referendum przeprowadzają obwodowe komisje wyborcze w kraju powoływane przez komisarzy wyborczych dla wyborów:

- przy użyciu jednej urny wyborczej, do której wrzucane są zarówno karty do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, karty do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, jak i karty do głosowania w referendum ogólnokrajowym.

Czy wyborca może wziąć udział tylko w jednym głosowaniu: do parlamentu lub w referendum, jeśli oba przeprowadzane są w tym samym dniu?

W komunikacie Państwowej Komisji Wyborczej czytamy, że wyborca (osoba uprawniona do udziału w referendum) nie może i nie jest zmuszany do głosowania wyborach do jakiegokolwiek organu, ani do udziału w referendum. Decyzja o udziale w wyborach do danego organu (np. do Sejmu lub do Senatu) albo w referendum jest zatem wyłączną decyzją wyborcy (osoby uprawnionej do udziału w referendum).

W przypadku referendum przeprowadzanego w tym samym dniu, co wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborca może zatem zdecydować, wyłącznie według własnego uznania, o udziale np.

jedynie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (bez udziału w referendum);

jedynie w udziale w referendum (bez udziału w wyborach do Sejmu i do Senatu);

jedynie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (bez udziału w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i w referendum);

itd.

Co ważne, jeżeli wyborca odmówi przyjęcia karty lub kart do głosowania obwodowa komisja wyborcza odnotuje to w spisie wyborców.

