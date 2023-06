Kaczyński może zacierać ręce. Polacy mówią "tak"

Jarosław Kaczyński i jego partia po wielkim marszu 4 czerwca, znaleźli się w defensywie. Stąd - według wielu komentatorów - pomysł, by zorganizować referendum w sprawie przyjmowania imigrantów. Z bardzo ostrożnych wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości wynika, że takie głosowanie mogłoby się odbyć razem z jesiennymi wyborami. Co o pomyśle zorganizowania referendum sądzą Polacy? Odpowiedź na to pytanie przynosi sondaż Social Changes dla portalu wpolityce.pl. Aż 50 procent wyborców uważa, że to dobry pomysł. Przeciwnego zdania jest 35 procent Polaków, z kolei 15 procent nie ma zdania w tej sprawie.

- Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od od 16 do 19 czerwca 2023 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1041 osób - czytamy na portal wpolityce.pl.

Jarosław Kaczyński w czwartkowy wieczór krytykował postępowanie Unii Europejskiej. - Jest niebywała bezczelność ze strony władz UE. Dostaliśmy kilkadziesiąt czy może 100 euro na jednego Ukraińca. Optymiści mówią, że 100, bardziej pesymistyczni nastawieni analitycy twierdzą, że tylko na przykład 45. No a tu 22 tys. euro. Mówiłem o tym w Sejmie - to jest bezczelność, to jest dyskryminacja - stwierdził wicepremier.

GNIEW młodych Polaków! PiS NIENAWIDZI ludzi! Kaczyński zrobił z Polski CYRK! | Komentery Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.