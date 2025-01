Tak amerykański prezydent gratulował Kwaśniewskiemu. Szczególne słowa

Aleksander Kwaśniewski w 1995 roku po raz pierwszy stanął do wyścigu o Pałac Prezydencki i wygrał o włos w drugiej turze z Lechem Wałęsą. Pięć lat później, w 2000 roku urzędujący prezydent cieszył się ogromną popularnością i jedyne pytanie jakie zadawano sobie przed głosowaniem, to to czy potrzebna będzie druga tura. Kwaśniewskiemu udało się jednak zwyciężyć już podczas pierwszego głosowania, co do dziś stanowi wyjątek w polskiej polityce. Pięć lat później, Kwaśniewskiego, który nie mógł ubiegać się o trzecią kadencję, zastąpił Lech Kaczyński, który w drugiej turze wygrał z Donaldem Tuskiem.

Gratulacje dla Aleksandra Kwaśniewskiego

Aleksander Kwaśniewski po wygranych wyborach w 2000 roku otrzymał specjalną depeszę od amerykańskiego prezydenta. Bill Clinton dziękował w nim polskiemu prezydentowi za dobrą współpracę i przypomniał, jak wiele udało się osiągnąć dzięki polsko - amerykańskim relacjom. - Oba nasze kraje łączy długotrwała przyjaźń wywodząca się ze związku opartego na wspólnych wartościach. Ta wspólnota wartości zaowocowała wspólnymi zadaniami: nasi żołnierze patrolują ulice i ziemie Bośni i Kosowa; nasi dyplomaci razem poszukują sposobów dzielenia się demokratycznym doświadczeniem Polski z jej sąsiadami, krajami przechodzącymi proces demokratyzacji; nasi przedsiębiorcy wspólnie inwestują w ożywioną gospodarkę polską. W mijającym roku, Polacy i Amerykanie pracowali wspólnie nad powołaniem Wspólnoty Demokracji , organizacji urzeczywistniającej nasze wspólne ideały - napisał amerykański prezydent w liście do Aleksandra Kwaśniewskiego.

Bill Clinton jako prezydent odwiedził Polskę dwukrotnie - w 1994 oraz w 1997 roku.

