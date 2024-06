Tajny plan Kaczyńskiego. Co z wyborami prezydenckimi?

co się stało?

O co chodzi?!

Leszek Miller wbija szpilkę Biedroniowi i Śmiszkowi: "To jak rodzina na swoim. Wprowadzono w błąd elektorat SLD"

Wybory prezydenckie 2025 to kolejne bardzo ważne głosowanie, które czeka Polaków. Tym razem będziemy wybierać prezydenta na pięcioletnią kadencję. Kto może pojawić się na karcie do głosowania? Wydaje się całkiem prawdopodobne, że o Pałac Prezydencki będzie walczył Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy był o włos od zwycięstwa w 2020 roku, ale wtedy przegrał z Andrzejem Dudą. Wiele wskazuje na to, że potencjalny kandydat Koalicji Obywatelskiej po raz kolejny stoczy bój o najwyższy urząd w państwie z politykiem Prawa i Sprawiedliwości. Kto może nim być? Wiele mówi się o Mateuszu Morawieckim, który miałby szanse na drugą turę, ale bardzo niewielkie jeśli chodzi o zwycięstwo. Wśród polityków, którzy mogliby kandydować wymienia się również Beatę Szydło oraz Tobiasza Bocheńskiego, którzy zdobyli mandaty europosłów.

Jarosław Kaczyński ma jeszcze sporo czasu na podjęcie decyzji, ale już teraz jego partia przeprowadza szczegółowe badania kandydatów, którzy nie tylko weszliby do drugiej tury, ale również mieliby realne szanse na zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Według informacji "Gazety Wyborczej", Prawo i Sprawiedliwość zaprezentuje swojego kandydata na prezydenta jesienią 2024 roku.

