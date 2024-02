Tajne plany Tuska. Co zamierza premier?

Donald Tusk, po tym gdy siedem lat był premierem, wrócił do polskiej polityki z Brukseli. I stał się głównym autorem sukcesu opozycji, która po październikowych wyborach, przejęła władzę. Lider Koalicji Obywatelskiej został premierem, ale już teraz wiadomo, że przed nami wybory do samorządów oraz do europarlamentu. Czy skład rządu pozostanie taki sam? I co z samym Donaldem Tuskiem, który być może rozważa start w wyborach prezydenckich. W programie "Wybory kobiet" w TVN24 nad tym tematem dyskutowały Arleta Zalewska oraz Aleksandra Pawlicka.

- Arleta Zalewska ujawniła, że temat kandydatury premiera powrócił niespodziewanie po posiedzeniu rządu, na którym premier powiedział, że "niektórzy z nas są tu na cztery lata, niektórzy na dwa, a niektórzy na 500 dni". Jak policzyli szybko ministrowie, mniej więcej tyle czasu pozostało do wyborów prezydenckich w 2025 roku - czytamy na tvn24.pl. Z najnowszego sondażu wynika jednak, że to Rafał Trzaskowski jest liderem jeśli chodzi o poparcie w ewentualnych wyborach prezydenckich. Do drugiej tury wszedłby również Szymon Hołownia.

