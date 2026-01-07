Tajemnicze słowa Tuska: "Ludzie głosują nogami". Co miał na myśli?!

Premier Tusk ogłasza, że Polacy "głosują nogami", masowo wracając do kraju.

Polska staje się "ziemią obiecaną", co potwierdza nawet niemiecki tygodnik "Der Spiegel".

Odkryj, dlaczego Polacy wracają z Niemiec i co to oznacza dla przyszłości obu krajów.

Donald Tusk w swoim najnowszym nagraniu w mediach społecznościowych użył sformułowania "ludzie głosują nogami". Jak wyjaśnił, oznacza to, że ludzie przemieszczają się tam, gdzie spodziewają się lepszych warunków życia. Premier nawiązał do brytyjskiego terminu "foot voting", używanego w kontekście masowych powrotów Polaków z Wielkiej Brytanii do Polski. Tusk podkreślił, że podobna tendencja jest obecnie widoczna w Niemczech.

- Ludzie głosują nogami. Tak, tak. Zmierzają z reguły tam, gdzie liczą na lepsze życie. To właśnie w Wielkiej Brytanii używa się tego sformułowania 'foot voting', kiedy opisuje się masowe powroty Polaków z Wielkiej Brytanii do Polski - stwierdził.

Premier dodał, że tysiące Polaków i Polek decyduje się na powrót z Niemiec. Donald Tusk odniósł się do niedawnego artykułu w niemieckim tygodniku "Der Spiegel", który donosił, że "Niemcy przestały być atrakcyjne dla wielu Polaków", a Polska stała się znacznie bardziej kusząca.

- Dlatego tysiące Polek i Polaków wraca z Niemiec do Polski. To jest po raz pierwszy w naszej historii, kiedy dużo więcej Polek i Polaków wraca z Niemiec do Polski niż wyjeżdża z Polski do Niemiec - ocenił.

Premier podkreślił, że Polska staje się "ziemią obiecaną" dla wielu osób.

- Mówiąc wprost to właśnie Polska dla bardzo wielu staje się dzisiaj ziemią obiecaną. I o to właśnie gramy. Wracajcie - zaapelował.

Analiza "Der Spiegel"

Publikacja niemieckiego tygodnika "Der Spiegel", na którą powołał się premier Tusk, potwierdza zmianę trendu. Federalny Urząd Statystyczny odnotował, że w 2024 roku po raz pierwszy od około 25 lat więcej Polaków opuszcza Niemcy niż do nich imigruje.

Niemcy przez wiele lat były atrakcyjnym kierunkiem dla Polaków, głównie ze względów ekonomicznych. Jednakże, jak zauważa "Der Spiegel", w ostatnich latach sytuacja uległa zmianie.

- Atrakcyjność Polski rośnie, a słabość niemieckiej gospodarki staje się coraz bardziej odczuwalna. Niemcy, ziemia obiecana? Te czasy już minęły – ocenia niemiecki tygodnik. Obecnie w Niemczech mieszka około 860 tysięcy Polaków.

Zjawisko powrotów Polaków z Niemiec może świadczyć o zmieniającej się dynamice gospodarczej i społecznej w Europie, gdzie Polska staje się coraz bardziej konkurencyjnym rynkiem pracy i miejscem do życia.

