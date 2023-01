Tego Donald Tusk się nie spodziewał. Ludzie nie chcą go jako premiera!

Zapraszamy do oglądania!

Wybory do Sejmu 2023. Kiedy będą wybory parlamentarne w Polsce? Są cztery możliwe daty

Beata Szydło krytykuje Donalda Tuska i uderza w premiera

Beata Szydło (59l.) wbija szpilę Mateuszowi Morawieckiemu (54l.) i choć nie robi tego wprost, to nikt nie może mieć wątpliwości, w kogo jest wycelowane ostrze jej krytyki! Była premier skrytykowała lidera PO Donalda Tuska (65l.) za podwyższenie wieku emerytalnego. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, bo PiS od dawna krytykuje za to swoich politycznych przeciwników, ale była premier dodała coś jeszcze. Co? Napisała, że udział w „naprawianiu” systemu emerytalnego w Polsce mieli także członkowie Rady Gospodarczej przy Donaldzie Tusku. Nie jest żadną tajemnicą, że jednym z członków tej Rady był niegdyś Mateusz Morawiecki.

Szydło atakuje premiera Mateusza Morawieckiego

„Donald Tusk i członkowie jego Rady Gospodarczej długo naradzali się, jak „naprawić” system emerytalny w Polsce. Skończyło się to wprowadzeniem rozwiązań najbardziej dotkliwych dla obywateli. Posłuchajmy co w 2010 mówił pan Bielecki” – napisała na Twitterze Beata Szydło, odsyłając do wywiadu z Janem Krzysztofem Bieleckim, szefem Rady Gospodarczej przy Tusku.

- Reforma systemu emerytalnego to jeden z pierwszych projektów, na temat których swoją opinię wyda nowo powołana Rada Gospodarcza przy premierze – mówił wtedy Bielecki.

To jawny przytyk pod adresem obecnego premiera Mateusza Morawieckiego, który także wszedł w skład tamtej rady jako szef jednego z banków. Rada Gospodarcza przy premierze liczyła 10 osób i jej celem było przedstawienie niezależnych opinii na temat bieżących działań ekonomicznych rządu. Jej członkowie nie pobierali wynagrodzenia, mogli dostawać jedynie zwrot kosztów podróży na jej posiedzenie.

Mateusz Morawiecki o wieku emerytalnym na konferencji

Krytyka Beaty Szydło nie jest przypadkowa. Jak się dowiadujemy, 2 stycznia 2023 roku, o godzinie 13 ma się odbyć konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i wiceprezesa PiS Joachima Brudzińskiego. Z informacji rozesłanej do posłów PiS wynika, że politycy mają przypomnieć m.in. o podwyższaniu wieku emerytalnego przez rząd Donalda Tuska. Seniorzy to ważny elektorat PiS, o który partia wyjątkowo dba. To grupa w większości głosująca na PiS, jej mobilizacja w najbliższych wyborach jest dla ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego kluczowa.

Sonda Czy Beata Szydło była dobrym premierem? Tak Nie