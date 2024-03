Tajemniczy list do Kaczyńskiego. Ważny poseł rezygnuje

Jarosław Kaczyński po październikowych wyborach musiał oddać władzę. Co prawda, jego partia wygrała wybory, ale uzyskała zbyt małą liczbę mandatów, by przejąć władzę w Polsce. Od tamtej pory PiS znajduje się w defensywie, a kolejne sondaże pokazują, że poparcie topnieje. Najnowsze badanie, przeprowadzone na zlecenie "Super Expressu", pokazało, że partia Kaczyńskiego wróciła na fotel lidera, ale przewaga nad drugą Koalicją Obywatelską nie jest zbyt wielka. Do tego dochodzą kolejne, niezbyt optymistyczne wieści. Jak informuje Gazeta.pl, list do Jarosława Kaczyńskiego miał napisać Marcin Ociepa, lider frakcji OdNowa. Zapowiedział w nim, że rezygnuje ze stanowiska wiceprzewodniczącego klubu PiS ora że nie będzie upubliczniał tego faktu przed wyborami samorządowymi. Powody są jasne. - PiS nie zrealizowało uzgodnień co do konkretnych miejsc na samorządowych listach PiS dla ludzi związanych ze stowarzyszeniem OdNowa. Na przykład na Dolnym Śląsku na liście nie znalazł się Wojciech Murdzek (były wiceminister, a przez kilka miesięcy minister nauki i szkolnictwa wyższego) - czytamy na Gazeta.pl.

Prawo i Sprawiedliwość w obecnej kadencji Sejmu ma 189 posłów. Przypomnijmy, że wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia.

