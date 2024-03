Marszałek Zgorzelski wyrozumiały dla premiera: "Donald Tusk się zirytował, ale może sobie na to pozwolić"

Prawo i Sprawiedliwość najpierw stracił władzę, a potem pozycję sondażowego lidera. Lutowy sondaż Pollstera dla „Super Expressu” pokazywał dwupunktową przewagę Koalicji Obywatelskiej. Teraz partie prezesa Jarosława Kaczyńskiego i premiera Donalda Tuska (67 l.) zamieniły się miejscami. - Coś takiego się stało co można traktować jako oznakę zniechęcenia, czy nawet rozczarowania nową koalicją, a głównie Platformą Obywatelską – komentuje profesor Henryk Domański (72 l.). Socjolog twierdzi, że jedyny znaczący sukces nowej ekipy to odblokowanie KPO. - Obóz rządzący z jednej strony zajmuje się administrowaniem, a z drugiej koncentruje się na rozliczeniach. Wygląda na to, że oczekiwania były większe – mówi ekspert.

W porównaniu z lutowym badaniem notowania Trzeciej Drogi (Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050) są niższe o punkt procentowy. Podobnie wygląda sytuacja Lewicy. Zyskała za to Konfederacja. Miesiąc temu chciało na nią głosować 8,77% ankietowanych, a teraz już 9,88%. Lepsza jest też sytuacja Bezpartyjnych Samorządowców.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 16-17 marca 2024 roku metodą CAWI na próbie 1072 dorosłych Polaków.

