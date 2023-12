Tadeusz Rydzyk śpiewał dla Macierewicza: „Co by to było, gdyby cię nie było”

Założyciel Radia Maryja, ojciec dyrektora Tadeusz Ryszyk, witając przybyłych na „pielgrzymkę” wymienił m.in.: byłego ministra edukacji i nauki, Przemysława Czarnka, aktualnego ministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, posła Jana Kanthaka, Annę Krupkę, minister sportu i turystyki, europosłankę Beatę Kempę.

32. urodziny Radia Maryja. Napływają życzenia od polityków

Znany redemptorysta odczytał też nazwisko byłego ministra w kancelarii premiera, Michała Wójcika, ale dodał: „lecz go nie widzę, pewnie dojeżdżają”. Tak samo nie było na sali posła PiS Antoniego Macierewicz, który jednak się pojawił. – A już myślałem ,że nas zostawił –zażartował Rydzyk, po czym zaintonował pieśń: Dobrze, że jesteś, dobrze, że jesteś, dobrze, że jesteś. Co by to było, gdyby cię nie było…”. Ojciec dyrektor zreflektował się, że nie wypada śpiewać tak wyłącznie do Macierewicza, dlatego po chwili dodał, że słowa pieśni skierowane są do wszystkich, którzy przyjechali na pielgrzymkę do Torunia. Sala ponownie odśpiewała „Dobrze, że jesteś”.

Na uroczystości stawili się przedstawiciele samorządów i spółek skarbu państwa oraz byli i obecni parlamentarzyści, których nazwiska wymieniał Tadeusz Rydzyk. Kiedy podał nazwisko spóźnionego byłego ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobro, na sali zagrzmiały oklaski.

Następnie głos zabrała Grażyna Ignaczak-Bandych, szefowa Kancelarii Prezydenta, która odczytała list od Andrzeja Dudy. Prezydent pochwalił w nim inicjatywy tworzone przez Tadeusza Rydzyka oraz podziękował wszystkim, którzy „współtworzą to wspaniałe zjawisko, jakim jest rodzina Radia Maryja”.

Po oficjalnych przemówieniach odprawiona została Msza Święta pod przewodnictwem ks. abp. Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego.