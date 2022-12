Ta kobieta była najbliżej Kaczyńskiego przez lata. Tajemnicza postać. Mamy zdjęcia

Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

4 grudnia to bez wątpienia ważna data w kalendarzu Jarosława Kaczyńskiego. Właśnie wtedy wypada Barbórka czyli imieniny Barbary, a pani Basia Skrzypek była jego prawą ręką przez wiele lat. Prezesa PiS poznała w roku 1990 w kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy, gdy ta była osobistą sekretarką Jarosława Kaczyńskiego, ówczesnego szefa kancelarii. Gdy dzisiejszy prezes PiS odszedł z tamtego stanowiska, by kupić się na rozwoju Porozumienia Centrum, Barbara Skrzypek postanowiła odejść razem z nim. Przez lata była najbardziej zaufaną współpracowniczką Jarosława Kaczyńskiego, pełniąc funkcję szefowej kancelarii oraz dyrektorki biura prezydialnego PiS. Do jej zadań miało należeć prowadzenie kalendarza prezesa partii, opieka nad dokumentami czy wypraszanie niechcianych gości. Po niemal 30 latach pracy w 2020 roku odeszła na emeryturę, a obecnie jest pełnomocniczką Instytutu Lecha Kaczyńskiego. Bez wątpienia Barbara Skrzypek jest jedną z osób, która była najbliżej Jarosława Kaczyńskiego, poznając jego sekrety i jego charakter. Z okazji imienin na pewno może liczyć na życzenia od swojego byłego szefa. Pani Basia dobrze strzeże wszystkich tajemnic – mało o niej tak naprawdę wiadomo. Jedno jest pewne – jest ważną postacią nie tylko dla Jarosława Kaczyńskiego, ale też dla całej partii.

