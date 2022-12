Szymon Marciniak to kumpel Moniki Olejnik? Oboje lubią ekskluzywne ciuchy

Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Szymon Marciniak gościem programu Moniki Olejnik

Sędzia piłkarski Szymon Marciniak był gościem programu "Monika Olejnik. Otwarcie" prowadzonego przez wymienioną w tytule Monikę Olejnik.

"Piłkarze Barcelony mówili mi, że przynoszę im pecha, sędziowałem dwa spotkania w Lidze Mistrzów, które przegrali 0:4 i 0:3. Zupełnie nie z mojej winy, ale powstały potem takie memy: "FC Barcelona-Marciniak 0:7" - mówi Monice Olejnik sędzia Szymon Marciniak, najlepszy polski arbiter, który będzie sędziował na Mundialu w Katarze. W rozmowie zdradza też, jak zapanować na boisku nad piłkarzami, którzy kosztują po kilkadziesiąt milionów euro, co krzyczał do niego Jurgen Klopp, jakim wyzwiskiem poczęstował go Neymar i dlaczego w debiucie w Lidze Mistrzów piłkarze Juventusu śmiali się, że zapomniał zdjąć piżamę" - czytamy w opisie odcinka, który swoją premierę miał 22 listopada 2022 roku.

Sędzia i dziennikarka. Łączy ich zamiłowanie do mody

Na Instagramie dziennikarki pojawiła się wspólna fotografia z najpopularniejszym sędzią ostatnich lat. Zdjęcie opatrzone było opisem sugerującym dużą sympatię łączącą obie strony.

"Niezależnie od wyników reprezentacji Polski sędzia Szymon Marciniak jest już wygrany. To Jego drugie mistrzostwa. Zapraszam na wywiad z jednym z najlepszych sędziów piłkarskich na świecie w moim programie" - napisała Monika Olejnik.

Internauci zwrócili również uwagę na ciekawe stylizacje, które mieli na sobie Marciniak i Olejnik - świadczące o tym, że są na bieżąco z najnowszymi trendami. Czy połączyła ich moda i zamiłowanie do ekskluzywnych marek?

Szymon Marciniak sędzią podczas finału MŚ w Katarze

Szymon Marciniak będzie pełnił funkcję głównego sędziego podczas finałowego meczu Mistrzostw Świata w Katarze 2022. Niedzielne spotkanie zostanie rozegrane na stadionie Lusail Stadium o godzinie 16:00 czasu polskiego. W finale zmierzą się reprezentacje Argentyny i Francji.

