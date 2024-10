Zdumiewające doniesienia o nowym prezydencie Warszawy. To on zastąpi Trzaskowskiego?

W sieci zawrzało po tym, jak internauci zaczęli dzielić się zdjęciami i doniesieniami na temat nowego produktu, który trafił do sklepów. Chodzi o alkohol zapakowany nie w szklane butelki czy puszki, a saszetki. Takie jakie znamy z musów dla dzieci, deserków czy owsianek, po które można łatwo sięgnąć, gdy jest się zgłodniałym. Zdjęcia sklepowych półek zastawionych saszetkami z alkoholami obiegły media. Zwrócił na nie uwagę także Szymon Hołownia. Lider Trzeciej Drogi postanowił zareagować, nie tylko jako polityk, ale jako zatroskany rodzic:

Każdy rodzic wie, jak wygląda mus owocowy. Każdy wie, jak bardzo przydaje się, gdy trzeba jechać w dłuższą trasę, albo gdy nagły mały głód - doprowadza nasze dziecko do (chwilowej) rozpaczy. Kupujemy je niemal na ślepo, szukając w sklepie charakterystycznych opakowań - mus wygląda jak mus, tak jak gąbka wygląda jak gąbka. I co to widzę. Jeden z producentów owych zdrowych musów w identyczne opakowanie postanowił zapakować… wódę. Nalewkę. Oraz likier - alarmuje Hołownia na Facebooku.

W dalszej części wpisu Hołownia wprost bez owijania w bawełnę wskazuje, że takie opakowanie alkoholu, czyli opakowanie do złudzenia przypominające musy i przekąski to: - Informacja o tym zawinięta jest w - nie bójmy się w tym przypadku mówić wprost - rzewne pierdolety o „odważnej zabawie konwencjami” czy „przedefiniowaniu doświadczenia picia alkoholu”.

Zdaniem Hołowni nie dorosły jest tu celem i odbiorcą, a właśnie najmłodsi są tu najbardziej narażeni, którzy zaciekawiani mają: - (....) przekroczyć symboliczną granicę, kupić „musik” do szkoły (może sprzedawca nie zauważy wśród innych podobnych opakowań, może kupi kolega z dowodem) i zupełnie niesymbolicznie zacząć pić. Taka to „zabawa konwencjami” i „odwaga do eksperymentowania”. Na życiu naszych dzieci.

Szymon Hołownia ostro do producentów alkoholu w saszetkach

Hołownia podkreślił, że odnosi się do sprawy przede wszystkim jako ojciec, a wiadomo, że prywatnie ma on dwie córki, z których jedna już zaczęła naukę w podstawówce. Polityk wprost zaapelował do producenta owych saszetek z alkoholem, bez hamulców napisał ostro :