Szymon Hołownia ostrzega wszystkich! O co chodzi?

Kto wygra wybory samorządowe? Nowy sondaż pokazuje, że walka będzie do ostatniego głosu! Sensacyjne wyniki

To się porobiło!

Szymon Hołownia reprezentował Polskę podczas spotkania przewodniczących parlamentów krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej. Razem z Małgorzatą Kidawą-Błońską podkreślali w oświadczeniu, że obecnie bezprecedensowym wyzwaniem dla wszystkich narodów demokratycznych jest kwestia bezpieczeństwa. Zgodzili się także z potrzebą utrzymania zasad praw człowieka i wolności, a także demokracji oraz praworządności.

Marszałek polskiego Sejmu podkreślił, że Grupa Wyszehradzka powstała lata temu, by kraje członkowskie mogły sobie poradzić z rosyjskim imperializmem, a dziś także muszą z nim walczyć.

- Nie ma wśród nas nikogo, kto stałby ręka w rękę obok zbrodniarza Władimira Putina. Nikt nie będzie niuansował, bo wiemy, kto wywołał wojnę w Ukrainie – mówił. - To Rosja w bestialski sposób najechała Ukrainę, a nie odwrotnie - zwrócił uwagę. - Natomiast rzeczywiście różnimy się czasem, co do recept – dodał polityk.

Szymon Hołownia ostrzegł także, że jeśli Rosja nie zostanie pokonana na terenie Ukrainy, sięgnie po kolejne kraje. - Albo Władimir Putin zostanie pokonany w Ukrainie, albo będziemy musieli go pokonać na naszym terytorium – stwierdził.

Lider Polski 2050 uzasadnił tym konieczność płacenia za pomoc Ukrainie albo za jakiś czas trzeba będzie zapłacić krwią naszych dzieci.

- Nie da się mówić o wojnie, jeżeli nie ma się na myśli pokoju. Ale chodzi nie o pokój za wszelką cenę, ale o pokój sprawiedliwy, który zapewni bezpieczeństwo Ukrainie i nam – powiedział Szymon Hołownia.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Szymon Hołownia:

Szymona Hołownia - ile wiecie o nowym marszałku Sejmu? [QUIZ] Pytanie 1 z 12 Gdzie urodził się Szymon Hołownia? W Białymstoku W Warszawie W Lublinie Dalej