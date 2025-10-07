Szymon Hołownia ocenił swoich konkurentów na stanowisko w ONZ. Kogo się obawia?

Szymon Hołownia wyraził zadowolenie z faktu, że jego kandydatura na Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) przyczyniła się do zgłoszenia większej liczby kandydatów, w tym Romana Mazura.

Hołownia podkreślił, że kluczowe na stanowisku UNHCR są obecnie kompetencje polityczne i dyplomatyczne, ze względu na obcięty budżet organizacji i konieczność pozyskiwania finansowania.

Marszałek Sejmu wspomniał o swojej wizycie w Nowym Jorku i spotkaniu z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, zaznaczając, że temat jego kandydatury na stanowisko UNHCR nie był poruszany.

Pod koniec września Szymon Hołownia ogłosił, że jest kandydatem na Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. We wtorek Roman Mazur, działacz humanitarny, dyrektor programu Floor4Africa i były polityk związany z ugrupowaniem Hołowni, również poinformował o swojej kandydaturze.

Pytany o kandydaturę innego Polaka, Hołownia stwierdził, że cieszy się z publicznego ogłoszenia naboru i swojej kandydatury, ponieważ – jak ocenił – "uruchomiło to takie zainteresowanie UNHCR i problemem uchodźców". Dodał, że cieszy go duża liczba kandydatów.

Odnosząc się do kandydatury Mazura, Hołownia wspomniał, że zna go jako działacza Polski 2050 od lat, jednak – jak dodał – "nie słyszał o jego działalności dobroczynnej". Hołownia zauważył, że widział, iż Mazur realizuje projekty w Afryce, podkreślając jednocześnie, że sam również zajmował się podobną działalnością przez 10-11 lat, co świadczy o jego własnych kompetencjach w tym zakresie.

Kompetencje na stanowisku UNHCR

Odnosząc się do zarzutów o niewystarczające kompetencje merytoryczne, w tym opinii formułowanych przez Mazura, Hołownia zwrócił uwagę na obecne wyzwania budżetowe UNHCR. Wskazał, że budżet organizacji został znacząco obcięty (z 4 mld do mniej niż 3 mld dolarów rocznie). Z tego powodu, jego zdaniem, kluczowe na tym stanowisku są obecnie kompetencje polityczne i dyplomatyczne, niezbędne do współpracy z rządami państw i pozyskiwania większego finansowania.

Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, powołany w 1950 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, odpowiada za międzynarodowe działania na rzecz ochrony uchodźców i rozwiązywania ich problemów. Wysoki Komisarz dąży do zapewnienia prawa do azylu i bezpiecznego schronienia, z możliwością dobrowolnego powrotu, integracji lub przesiedlenia. Ma również mandat do pomocy osobom bezpaństwowym. Za wybór Wysokiego Komisarza odpowiada sekretarz generalny ONZ, który po rekrutacji i weryfikacji kandydatów nominuje jedną osobę do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Wizyta w Nowym Jorku

Marszałek Sejmu odniósł się również do swojej niedawnej wizyty w Nowym Jorku, gdzie spotkał się m.in. z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. Hołownia zaznaczył, że w rozmowie nie poruszono kwestii jego aplikacji na stanowisko UNHCR. Wyraził nadzieję, że przejdzie do kolejnego etapu, czyli zostanie zaproszony na wywiady przed komisją.

