Szymon Hołownia obiecał, że pokaże swoje CV. Słowa dotrzymał

W czasie debaty, którą przeprowadziła telewizja Republika wystąpiło dziesięcioro kandydatów. Byli to: Karol Nawrocki (kandydat obywatelski, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość), Sławomir Mentzen (Konfederacja), Szymon Hołownia (Trzecia Droga), Adrian Zandberg (Partia Razem), Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Artur Bartoszewicz oraz Marek Woch. Tematy , które zostały poruszone w czasie debaty dotyczyły: szeroko pojętego bezpieczeństwa, gospodarki, służby zdrowia oraz polityki międzynarodowej.

Po serii pytań zadawanych przez prowadzącą debatę Katarzynę Gójską, a także po rundzie pytań wzajemnych nadszedł czas na podsumowanie. Każdy z kandydatów miał czas na swobodną wypowiedź. Zaskakujące słowa padły wówczas z ust Szymona Hołowni. Marszałek Sejmu przyznał wprost, po co startuje. Jak powiedział, będzie prezydentem różnych Polaków:

Dlaczego zdecydowałem się kandydować w tych wyborach przeciwko kandydatowi Donalda Tuska? Przeciwko kandydatowi Jarosława Kaczyńskiego i przeciwko kandydatowi katarynce, kandydatowi chaosu, który nie wie, co obiecuje i nie wie, jak to zrealizować? Dlatego, że mam głębokie przekonanie, że to właśnie ja będę prezydentem różnych Polaków - mówił.

Hołownia dodał, że będzie takim zwierzchnikiem sił zbrojnych, który sprawi, że nie będzie wojny, a priorytetem będzie rozwój społeczeństw lokalnych i dobro obywateli. Po czym zaskoczył deklaracją, że pokaże wszystkim swoje CV, ponieważ wybory prezydenckie to trochę jak rozmowa o pracę z Polakami: - To jest trochę rozmowa o pracę. Dlatego bardzo państwa proszę, żebyście wzięli pod uwagę moje CV. Zamieszczę je za chwilę na swoim Facebooku i, jeżeli taka będzie wasza wola, bo nie ma co, proszę dajcie mi szansę do wejścia do II etapu rekrutacji, a odbędzie się oczywiście 18 maja - powiedział w czasie debaty i jak obiecał, tak też zrobił. Późnym wieczorem po debacie opublikował swoje CV w internecie.

CV Szymona Hołowni - wykształcenie, doświadczenie, nagrody

Czego możemy dowiedzieć się z CV Hołowni? Jeśli chodzi o wykształcenie to Szymon Hołownia jest absolwentem Społecznego LO w Białymstoku, które ukończył w 1995 roku. Był też studentem psychologii na SWPS, ale studiów tych nie ukończył. Może się też pochwalić nagrodami i wyróżnieniami, ma na swoim koncie nagrodę Grand Press, nagrodę MediaTORY, nagrodę "Ślad" im. bp. Jana Chrapka.

W CV Hołowni można znaleźć sporo doświadczenia w działalności społecznej, w tym w: Fundacji Dobra Fabryka, Fundacji Kasisi, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Ma też bogate doświadczenie w dziennikarstwie, jako dziennikarz Radia Białystok, radia VOX, programu "Po prostu pytam" TVP 1, zastępca kierownika działu "Plus Minus" w Rzeczpospolitej, zastępca redaktora naczelnego "Ozonu", a także jako prowadzący "Mam Talent", "Mamy Cię".

Ma też doświadczenie w polityce, jako założyciel i lider Polski 2050 Szymona Hołowni, poseł i marszałek Sejmu.

