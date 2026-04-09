Szymon Hołownia o ślubowaniu sędziów TK. Jedno go zastanawia

Uroczystość, planowana w obecności marszałka Sejmu i byłych prezesów TK, ma na celu zaprzysiężenie sędziów, mimo że prezydent Karol Nawrocki odmówił w niej udziału. Nietypowe poświadczenie notarialne ma wzmocnić legalność przysięg.

Kancelaria Prezydenta uznała zaproszenie za "kuriozalne" i zakwestionowała legalność wyboru tych sędziów przez większość parlamentarną, mimo że wcześniej prezydent przyjął ślubowania od dwóch innych sędziów wybranych w tym samym czasie.

Były marszałek Sejmu Szymon Hołownia uważa, że sędziowie zostali legalnie wybrani przez Sejm, jednak przewiduje, że spór doprowadzi do sytuacji, w której będą funkcjonować "dwa Trybunały Konstytucyjne", co uniemożliwi ich skuteczne działanie i może prowadzić do dalszych prób "wybrania dublerów".

Uroczystość, zaplanowana na godzinę 12:30 w Sejmie, ma odbyć się w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego oraz byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego. W celu nadania ślubowaniom formalnego charakteru, ma zostać sporządzone poświadczenie notarialne. Ten nietypowy element procedury ma prawdopodobnie na celu wzmocnienie legalności złożonych przysięg w obliczu braku obecności prezydenta.

Stanowisko Prezydenta

W ubiegłym tygodniu prezydent Nawrocki przyjął ślubowania od pozostałych dwóch sędziów TK, Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka, również wybranych w tym samym czasie. Szef Kancelarii Prezydenta RP, Zbigniew Bogucki, wyjaśnił wówczas, że w trakcie kadencji prezydenta powstały dwa wakaty w Trybunale, a odebranie ślubowania od tych dwóch osób miało na celu uzupełnienie składu do ustawowych jedenastu członków.

Jednakże, w odniesieniu do pozostałych czterech sędziów, Kancelaria Prezydenta wyraziła zastrzeżenia. Bogucki stwierdził, że "poważne uchybienia proceduralne i konstytucyjne", których miała dopuścić się większość parlamentarna, są analizowane, a w ich sprawie nie podjęto jeszcze decyzji. To stanowisko jasno wskazuje na wątpliwości prezydenta co do legalności wyboru tych sędziów.

Mimo zaproszenia, prezydent Karol Nawrocki nie weźmie udziału w czwartkowej uroczystości. Zbigniew Bogucki, odnosząc się do zaproszenia, określił je jako "rzecz absolutnie kuriozalną".

Bogucki podkreślił, że "mamy porządek prawny. Organy państwa działają w granicach i na podstawie prawa. Tak stanowi art. 7. To jest zasada legalizmu, inaczej zwana zasadą praworządności." Dodał również, że "ci, którzy tak wiele mówili o praworządności, jutro chcą przeprowadzić jakieś czynności, które żadną miarą ślubowaniem nie będą, bez podstawy prawnej." Słowa te wskazują na głęboki spór interpretacyjny dotyczący procedur wyboru i zaprzysięgania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a także na konflikt pomiędzy organami władzy.

Hołownia o ślubowaniu

W kontekście sporu, były marszałek Sejmu Szymon Hołownia wyraził swoje stanowisko.

- W mojej ocenie są na pewno sędziami, wybrał ich Sejm, nie ma co do tego wątpliwości. Prezydent nie powołuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego, powołuje sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, NSA, sądów wojskowych - mówił po uroczystości. - Natomiast przyznam, że nie rozumiem dzisiejszego gestu dwójki sędziów, którzy już ślubowali przed prezydentem Nawrockim, powtórzenia swego ślubowania. Moim zdaniem jest to niezrozumiałe - dodał.

Skomentował także pojawienie się dwóch sędziów, którzy wcześniej złożyli ślubowanie w Pałacu Prezydenckim w obecności Karola Nawrockiego. - To jest ważne ślubowanie nie ma sensu robić teatralnych gestów polegających na powtarzaniu rzeczy, które już się dokonały - ocenił.

Były marszałek Sejmu wyraził przekonanie, że sytuacja wokół TK się nie uspokoi, a wręcz przeciwnie.

- Ten bałagan skończy się tak, że będą dwa Trybunały Konstytucyjne. Będą wnioski formalne, przemowy ministra Boguckiego. Ani jeden Trybunał, ani drugi nie będzie funkcjonował, aż do momentu, gdy uda się obsadzić jeden pełnym składem. Już słyszę z PiS-u, że ci sędziowie, którzy zostali legalnie wybrani, będą uznawani za nie-sędziów. Będą pokusy wybrania dublerów - skwitował.

