Pilne! Ostra reakcja Pałacu po ślubowaniu sędziów TK. Padły mocne słowa o Tusku

Weronika Fakhriddinova
2026-04-09 13:24

Po ślubowaniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie błyskawicznie pojawiła się reakcja z Pałacu Prezydenckiego. Szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki nie zostawił suchej nitki na całej uroczystości. Nazwał ją „farsą”, mówił o braku podstawy prawnej i przy okazji ostro zaatakował premiera Donalda Tuska.



  Po ślubowaniu sędziów TK w Sejmie, Szef Kancelarii Prezydenta, Zbigniew Bogucki, ostro skrytykował uroczystość, nazywając ją „farsą".
  Bogucki zarzucił premierowi Donaldowi Tuskowi, że „do udziału w parodii wystawił innych", sugerując brak podstaw prawnych wydarzenia.
  Spór o Trybunał Konstytucyjny eskaluje, a Pałac Prezydencki nie zamierza łagodzić tonu, używając mocnych określeń.
Ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie wywołało natychmiastową polityczną burzę. Jeszcze zanim opadły emocje po uroczystości, głos zabrał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Jego reakcja była wyjątkowo ostra.

Bogucki zamieścił wpis, w którym wprost zakwestionował legalność całego wydarzenia. Nie ograniczył się przy tym do krytyki samej ceremonii. Uderzył także w premiera Donalda Tuska, sugerując, że to kolejna polityczna operacja firmowana przez obóz rządzący.

– Po dzisiejszej farsie zorganizowanej w Sejmie wobec notariusza, przeprowadzonej bez podstawy prawnej z pogwałceniem art. 7, 2, 4, 10 ust. 1 oraz art. 126 ust. 1 i 2 Konstytucji, nadal jest jedenastu sędziów Trybunału Konstytucyjnego i czterech antysędziów. Warto odnotować, że Donald Tusk, jak zwykle w takich sytuacjach, do udziału w parodii wystawił innych – napisał Zbigniew Bogucki.

Pałac mówi o „farcie” i „parodii”

To pierwsza tak mocna reakcja z otoczenia prezydenta po ślubowaniu sędziów TK w Sejmie. Bogucki nie ograniczył się do zakwestionowania samej ceremonii. Wprost zasugerował, że wydarzenie zostało przeprowadzone bez podstawy prawnej, a przy okazji skierował najmocniejsze słowa pod adresem Donalda Tuska.

Wpis szefa Kancelarii Prezydenta pokazuje, że temat Trybunału Konstytucyjnego pozostaje jednym z najostrzejszych punktów sporu politycznego. Użycie słów takich jak „farsa” i „parodia” jasno pokazuje, że Pałac Prezydencki nie zamierza łagodzić tonu.

Tusk znów w centrum politycznej awantury

W samym centrum tej politycznej awantury ponownie znalazł się premier Donald Tusk. To właśnie jego nazwisko padło we wpisie Boguckiego w najbardziej dosadnym fragmencie. Szef Kancelarii Prezydenta zasugerował, że premier firmuje działania, które w ocenie Pałacu nie mają umocowania prawnego.

Ślubowanie sędziów TK miało być formalną uroczystością, ale bardzo szybko przerodziło się w kolejny mocny rozdział sporu między rządem a Pałacem Prezydenckim. Po tak ostrym wpisie można się spodziewać, że emocje wokół tej sprawy będą jeszcze narastać.

Poniżej galeria zdjęć: Ślubowanie sędziów TK w Sejmie

Polityka SE Google News
Ślubowanie sędziów TK w Sejmie
Galeria zdjęć 25
Express Biedrzyckiej [08.04.2026]
Sonda
Jak oceniasz sytuację związaną ze ślubowaniem czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez udziału prezydenta?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚLUBOWANIE
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
ZBIGNIEW BOGUCKI