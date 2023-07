Szymon Hołownia nie wytrzymał po pytaniu seniorki! Wszystko się nagrało

Szymon Hołownia przebywał w Łomży, gdzie spotkał się na świeżym powietrzu z mieszkańcami. Poruszył między innymi kwestię bezpieczeństwa Polski i uspokajał, że jako państwu członkowskiemu NATO nic nam nie grozi. W końcu jednak padło pytanie od pewnej seniorki obecnej na miejscu, która wytrąciła polityka z równowagi. Całe zajście zarejestrowano.

- Czy pan jest kretem Rydzyka, czy Kaczyńskiego? Tak jak Morawiecki był kretem Tuska – zapytała.

Usłyszawszy to Szymon Hołownia roześmiał się i spytał „Kim jestem?”. – Chciałbym usłyszeć pani zdanie w tej sprawie. Dlaczego pani mnie obraziła, że jestem kretem? – odparł w odpowiedzi.

- Bo pan startował na prezydenta i jak pan przegrał, zamiast Trzaskowskiego poprzeć, kogo pan poparł? – mówiła kobieta.

- Trzaskowskiego – stwierdził lider Polski 2050.

- Nie – upierała się seniorka.

- Trzaskowskiego – powtórzył Szymon Hołownia.

- Nie – dobitnie stwierdziła uczestniczka spotkania.

Na to polityk się roześmiał. – Ale oczywiście, że Trzaskowskiego. Droga pani, żyje pani w jakimś Matriksie. Niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że została pani bardzo poważnie zindoktrynowana, zmanipulowana w sposób, który utrudnia nam dyskusję – mówił.

Kobieta w trakcie jego wypowiedzi próbowała zaprzeczać, w końcu zaczęła odchodzić od mikrofonu. Szymon Hołownia zaś zwrócił się do reszty uczestników spotkania. – To jest dialog, ale widzicie… Do tej pory myślałem, że tylko zwolennicy PiS-u potrafią w ten sposób. Jest pani, jak rozumiem zwolenniczką Platformy Obywatelskiej, zjednoczonej opozycji i to pokazuje, do czego doszliśmy, do czego doprowadziła polaryzacja w Polsce – stwierdził na koniec.

W ten sposób Szymon Hołownia ostro rispostował seniorkę, choć na nagraniu widać, że jej słowa mocno go wzburzyły.

