Szymon Hołownia ma powody do świętowania! Świetne wieści dla marszałka Sejmu

Szymon Hołownia dał się poznać od nowej strony, gdy zasiadł na fotelu marszałka Sejmu. Sypie ciętymi ripostami, a transmisje z posiedzeń cieszą się dużym zainteresowaniem wśród internautów. Nie da się zaprzeczyć, że jego obecność na sali plenarnej zachęciła wiele osób do śledzenia polityki. Jak się okazuje, pozytywne efekty widać także w sondażu.

Jak widać w badaniu przeprowadzonym przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej” widać, że Polska 2050 zyskuje poparcie, a dwa największe ugrupowania tracą. Choć liderem pozostaje PiS z poparciem 31,5 proc. czyli o 1 pkt. proc. mniej niż w poprzednim sondażu oraz o 4 pkt. proc. mniej niż w wyborach z 15 października.

Drugie miejsce należy do KO z wynikiem 27 proc. To mniej o 2,2 pkt. proc. niż w poprzednim badaniu. Z kolei zamykająca podium Polska 2050 uzyskała 10,3 proc., co daje wynik lepszy o 3 pkt. proc. niż poprzednio.

Lewica z kolei uzyskała 9,3 proc. poparcia. W poprzednim badaniu miała zbliżony wynik, bo 9,1 proc. Konfederacja z kolei dostała 9 proc., a PSL 7,3 proc. (razem z Polska 2050 jako Trzecia Droga mogliby liczyć na 17,6 proc. poparcia).

- Szymon Hołownia objął stanowisko marszałka Sejmu, najwyższe uzyskane dla opozycji i jak na razie jedyne. Na nim ogniskuje się więc cała uwaga społeczna. A Donald Tusk, bardzo aktywny i widoczny przed wyborami, nie jest teraz frontmanem. Natomiast marszałka Hołowni jest wszędzie dużo i na pewno bardziej go widać niż przed wyborami – mówił szef IBRiS Marcin Duma w rozmowie z "Rzeczpospolitą”.

Wynik Polski 2050 to z pewnością świetna wiadomość dla Szymona Hołowni, który obecnie ma dobrą passę w polityce.

W naszej galerii możesz zobaczyć, jak mieszka Szymon Hołownia:

