Szymon Hołownia dostał ocenę jak w szkole. Rodzice byliby dumni!

Szymon Hołownia wzbudza emocje jako marszałek Sejmu

Szymon Hołownia wprowadził do Sejmu całkiem nowy styl marszałkowania. Lider Polski 2050 wzburza wielkie emocje. "Super Express" pytał polityków różnych opcji o ocenę marszałka Sejmu. Nietrudno się domyślić, że Szymon Hołownia nie wzbudza entuzjazmu wśród polityków PiS. - Wprowadza najgorsze standardy do Sejmu. I do tego pod płaszczykiem miłości - oburzał się Jan Dziedziczak, który twierdzi, że ugrupowanie marszałka Sejmu zostało powołanie przez... środowisko różnych służb specjalnych. Bardzo pozytywnie Szymona Hołownię oceniają za to politycy z koalicji 15 października. - Szymon Hołownia w odróżnieniu od pani marszałek Witek czy pana marszałka Kuchcińskiego, o panu Terleckim nie wspominając, dopuszcza do głosu opozycję. I to należy bardzo wyraźnie podkreślić. Do tego potrafi rozładować atmosferę w trudnych sytuacjach, które niewątpliwie i były i są jeszcze przed nami - stwierdził minister sportu Sławomir Nitras. Okiem specjalistki - w szkolnej skali - marszałka Sejmu oceniła także Katarzyna Kotula.

Szymon Hołownia oceniony przez Katarzynę Kotulę. Do szóstki niewiele brakuje

Ministra ds. równości - podobnie jak inni politycy koalicji 15 października - są bardzo zadowoleni z pracy, którą wykonuje w Sejmie marszałek Sejmu. Jaką ocenę Szymon Hołownia otrzymał od Katarzyny Kotuli? - Piątka z plusem, mówię to jako nauczycielka - oceniła krótko. Jak widać, do szóstki brakuje już niewiele. Także Arkadiusz Myrcha z PO jest bardzo pozytywnie nastawiony do marszałka Sejmu. - Ma swój oczywiście charakterystyczny, dość barwny sposób, ale to też jest jego atut, zwłaszcza, że zderza się z dość takim często chamskim i prowokacyjnym językiem posłów PiS. Na razie Szymon Hołownia ze swojej roli wywiązuje się znakomicie - zaznaczył parlamentarzysta.

