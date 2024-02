Szykują się ogromne zmiany w szkołach. Koniec z tradycyjnymi stopniami? Wiceminister odpowiada

Katarzyna Lubnauer zapowiedziała, że pierwsze zmiany w edukacji pojawią się już od nowego roku szkolnego czyli od 1 września 2024 roku. Podkreśliła, że na tym polu nic nie dzieje się natychmiast.

- Prawdziwa reforma programowa to dopiero rok 2026. Tak, chcemy silnie postawić na naukę języka angielskiego, tak żeby młodzi ludzie, którzy kończą szkołę podstawową, dość swobodnie się nim posługiwali – mówiła w RMF FM.

Jedną z dużych zmian ma być zwiększenie ilości godzin języka angielskiego. Eksperci mają zadecydować, czy będzie to 5 lekcji w tygodniu. Wiceministra przypomniała, że w klasach 1-8 prace domowe mają być nieobowiązkowe oraz powiedziała, że tradycyjne stopnie mają zostać w pewnym stopniu zastąpione.

- Ocena to nie jest tylko ocena w postaci stopnia. Uczeń ma otrzymać informację zwrotną, czyli ocenę opisową. Powinien dowiedzieć się, co dobrze zrobił, a co źle – stwierdziła.

Najmłodsi uczniowie mają także skorzystać w klasach z pomocy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. -Chcemy, wspólnie z WOŚP, żeby dzieci w klasach 1-3 na lekcji wychowawczej uczyły się pierwszej pomocy. WOŚP dostarczy fantomy, szkoli nauczycieli, nauczyciele pracują z dziećmi. Wspaniała lekcja, bardzo praktyczna, może być w terenie – mówiła Katarzyna Lubnauer.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Katarzyna Lubnauer:

Sonda Czy twoim zdaniem w szkołach powinno być więcej zajęć praktycznych? Tak Nie Trudno powiedzieć