Szydło zdenerwowała się w Brukseli! „Zapytajcie swojego kolegę Tuska”

Była premier Beata Szydło w swoim ostatnim wystąpieniu na forum w Parlamencie Europejskim nie omieszkała wytknąć błędów swoim zagranicznym kolegom. Krytykowała m.in. nowe przepisy i zmiany gospodarcze, jakie wdraża Unia Europejska, szczególnie te, mające wpływ na branżę transportową. – Czy niemieccy rolnicy niemieccy transportowcy protestujący przez cały tydzień są szczęśliwi z polityki którą prowadzi unia europejska, czy może obawiają się o swoją przyszłość? – pytała.

– Większość liberalno-lewicowa ma bardzo dobre samopoczucie. Opowiadacie państwo przez całą tę kadencje o świetlanej przyszłości Europy. A co się w tym czasie dzieje? Upadają kolejne branże, ludzie tracą pracę. Niedługo w Polsce zostanie zwolnionych kilka tysięcy osób w branży transportowej, samochodowej! – grzmiała z mównicy.

Eurodeputowana z ramienia PiS zwróciła uwagę na zmiany, jakie przyniosą dla poszczególnych państw nowe rozwiązania unijne, takie jak pakiet migracyjny czy FitFor55. – Przewodniczący grupy EPL pan Weber powiedział, że najważniejsze dla tej grupy jest gospodarka i na tym będziecie się skupiali w najbliższej kampanii wyborczej. Ale jakoś nie dostrzegają tego właśnie rolnicy i transportowcy niemieccy, rolnicy w Holandii czy mieszkańcy Paryża, którzy protestują w obawie przed swoją przyszłością obawiając się nie tylko tego, że nie będą mieli pracy, nie będą mieli szansy na godne życie, ale również tego, że złe rozwiązania związane z paktem migracyjnym przyczynią się do tego, że ich życie nie będzie bezpieczne – przyznała Beata Szydło.

I na koniec odwołała się do kontrowersyjnej sprawy praworządności, która była wieloletnim obiektem sporu w relacjach polsko-europejskich. – Dużo tu było mówione o praworządności, ale jak wasza większość rozumie praworządność? – ano tak, że jeżeli jest po waszej myśli to jest praworządna. Ale jeżeli jest zgodna z ustawą, konstytucją danego kraju, ale wam się to nie podoba, to wtedy nie ma praworządności. Przykładem jest Polska. Zapytajcie swojego kolegę Tuska, dlaczego łamie polską konstytucję i polskie prawodawstwo – skwitowała Szydło.