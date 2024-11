Szydło wrzuciła do sieci nagranie. Gdy zapytali o nią Kaczyńskiego nie wahał się z odpowiedzią

Ja bym nie interpretował tej wypowiedzi w taki sposób, bo ja głęboko nie wierzę, że pani premier chciałaby, by pani Harris wygrała. Pani premier zdaje sobie sprawę, że rządy pani Harris są pewnym znakiem zapytania (...). Pewniejszą kandydaturą dla Polski jest Trump. (...) To jest jasne, że w Polsce pewnego dnia kobieta zostanie prezydentem. To jest tylko pytanie kiedy, ja nie potrafię odpowiedzieć kiedy, ale jestem przekonany, że to się pewnego dnia stanie. (...) To nie ja stwierdziłem, że kobieta, jeżeli chodzi o te najbliższe wybory, nie wchodzi w grę czy raczej nie wchodzi w grę, tylko badania to po prostu pokazywały. Ja relacjonowałem wyniki badań, badań prowadzonych przede wszystkim na prowincji, w Polsce lokalnej. (...) Jeżeli wziąć tą szeroką nawet pulę kandydatów (...) to akurat nazwisko pani premier tam się nie przewijało - ocenił Kaczyński.