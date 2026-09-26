Poseł Michał Moskal zawiesił członkostwo w klubie PiS po eskalacji afery związanej z jego kontaktami z szefem giełdy kryptowalut Zondacrypto.

Była premier Beata Szydło mocno skomentowała sprawę, popierając decyzję posła i jednocześnie ostro krytykując państwo za brak nadzoru nad rynkiem kryptowalut.

Dowiedz się, dlaczego Szydło "nie mieści się w głowie" bierność służb i jak afera z Ibizą może wpłynąć na przyszłość polskiej prawicy!

Michał Moskal znalazł się w centrum politycznej burzy po publikacjach dotyczących jego kontaktów z Przemysławem Kralem, szefem Zondacrypto. W piątek, 25 września, poseł poinformował o zawieszeniu członkostwa w klubie parlamentarnym PiS. Dzień później jego decyzję skomentowała w RMF FM Beata Szydło.

Była premier jasno dała do zrozumienia, że jej zdaniem Moskal postąpił właściwie.

Oczywiście, że to jest dobry ruch, to dobrze, że poseł Michał Moskal zawiesił członkostwo w klubie Prawa i Sprawiedliwości. Skoro są niejasności, to powinien to zrobić i to zrobił i bardzo dobrze. Nie powinno było dojść do sytuacji, do której doszło – powiedziała Beata Szydło w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem.

Spotkanie na Ibizie. W tle Zondacrypto

Sprawa dotyczy spotkania, które odbyło się 7 sierpnia 2025 r. na hiszpańskiej Ibizie. Jak ujawniła Wirtualna Polska, Michał Moskal, były funkcjonariusz CBA Artur Chodziński oraz Przemysław Kral spotkali się w luksusowym hotelu. Moskal miał wówczas rozmawiać o możliwej współpracy z giełdą. Poseł tłumaczył później, że wyjazd opłacił Chodziński, któremu po powrocie zwrócił pieniądze w gotówce na lotnisku.

Sprawa wzbudziła dodatkowe zainteresowanie, ponieważ po spotkaniu Moskal zaczął aktywnie zajmować się w Sejmie tematyką kryptowalut. Sam polityk odpiera jednak sugestie dotyczące jego współpracy z Zondacrypto i przedstawia własne wyjaśnienia dotyczące swoich działań.

Beata Szydło: „Nie mieści mi się w głowie”

Była premier nie ograniczyła się jednak do oceny zachowania partyjnego kolegi. Beata Szydło zwróciła uwagę również na działania państwa wobec rynku kryptowalut i Zondacrypto.

Z drugiej strony nie mieści mi się w głowie, że służby dopuściły do tego, by ZondaCrypto mogła działać – powiedziała w RMF FM.

Szydło stwierdziła również, że prokuratura powinna działać sprawnie, wskazując na obywateli, którzy stracili pieniądze. Jej zdaniem ta część sprawy nie powinna budzić wątpliwości.

Wypowiedź byłej premier ma więc dwa wyraźne elementy: poparcie decyzji Moskala o zawieszeniu członkostwa w klubie oraz krytyczną ocenę funkcjonowania państwowego nadzoru w związku ze sprawą giełdy.

Michał Moskal zawiesił członkostwo w klubie PiS

Decyzję o zawieszeniu Michał Moskal podjął po ujawnieniu kolejnych informacji dotyczących sprawy. Poseł chce, by do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności nie obciążała ona politycznie klubu PiS.

W centrum zainteresowania pozostają jego kontakty z Przemysławem Kralem oraz działania dotyczące rynku kryptowalut. Moskal konsekwentnie przedstawia własną wersję wydarzeń i zaprzecza sugestiom o niedozwolonej współpracy.

Ruch posła spotkał się z jednoznaczną aprobatą Beaty Szydło. Była premier uznała, że w sytuacji, w której pojawiły się niejasności, zawieszenie członkostwa w klubie było właściwym rozwiązaniem.

Szydło chce zjednoczenia prawicy. Jedną partię wyklucza

W rozmowie w RMF FM pojawił się również drugi politycznie gorący temat. Beata Szydło mówiła o podziałach na prawicy i możliwej współpracy poszczególnych środowisk.

Uważam, że wszystkie ugrupowania prawicowe powinny tutaj zawiesić w tej chwili te kłótnie, które się pojawiają, czy wzajemne podgryzanie się – stwierdziła europosłanka PiS.

Jej zdaniem ugrupowania opozycyjne powinny skoncentrować się na politycznej rywalizacji z koalicją rządową. Jednocześnie była premier postawiła wyraźną granicę dotyczącą ewentualnych przyszłych porozumień. Wykluczyła współpracę z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Dla Prawa i Sprawiedliwości nie do przyjęcia jest współpraca z ugrupowaniami, które nie chcą odciąć się od Rosji i z takimi, które po prostu będą tylko i wyłącznie nastawione na wprowadzanie takich antyeuropejskich czy nawet antysemickich akcji – powiedziała Beata Szydło.

W jednym wywiadzie była premier odniosła się więc do dwóch tematów wywołujących napięcia na prawicy: sprawy Michała Moskala i Zondacrypto oraz dyskusji o potencjalnej współpracy między prawicowymi ugrupowaniami.