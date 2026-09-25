„To jest droga donikąd”

Pytanie od widza dotyczyło tego, czy można naprawić polski ustrój, jeśli przez lata utrzyma się polityczny duopol.

Profesor zwrócił uwagę, że trwała dominacja jednej strony przez trzy czy cztery kadencje mogłaby teoretycznie doprowadzić do narzucenia własnego modelu drugiemu obozowi. Jego zdaniem taki scenariusz jest jednak mało prawdopodobny.

– Bez porozumienia się obu stron nie widzę szans na naprawę na przykład wymiaru sprawiedliwości w sensie długofalowym – przekonywał prof. Antoni Dudek.

W jego ocenie każda zmiana władzy może bowiem oznaczać ponowne odwracanie reform poprzedników.

Niemcy skręcają w dwie strony

Dużo miejsca poświęcono sytuacji za zachodnią granicą Polski.

W wyborach regionalnych 20 września w Meklemburgii-Pomorzu Przednim wygrała AfD z wynikiem 38,2 proc., wyprzedzając SPD z 35,5 proc. CDU uzyskała zaledwie 4,9 proc. i po raz pierwszy nie dostała się do tamtejszego landtagu. W Berlinie zwyciężyła Die Linke z wynikiem 25,7 proc., przed CDU – 18,8 proc. i AfD – 16,3 proc.

Profesor zwrócił uwagę na rosnącą polaryzację niemieckiej sceny politycznej. Jego zdaniem szczególnie widoczna jest ona w byłych Niemczech Wschodnich.

Nie oznacza to jednak automatycznie, że w całych Niemczech dojdzie do podobnego przesunięcia. Wyniki dwóch landów nie przesądzają o wyniku wyborów federalnych.

Kanclerz Merz ma poważny problem

Słabe wyniki CDU są również politycznym problemem dla kanclerza Friedricha Merza. Niemiecki polityk po wyborach zapowiedział jednak, że pozostaje na stanowisku i chce kontynuować reformy.

Zdaniem profesora sytuacja może mieć znaczenie również dla Polski. Niemcy są bowiem jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych naszego kraju.

Jego obawy dotyczą przede wszystkim dalszego wzrostu poparcia dla ugrupowań znajdujących się na politycznych krańcach.

Spór o spotkanie z prezydentem

W programie pojawił się również temat doniesień dotyczących płatnego spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim.

Według przywoływanych w materiale doniesień prywatna fundacja miała oferować pakiety umożliwiające bezpośrednie spotkanie z prezydentem. Informacjom tym zaprzeczał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Wypowiedź profesora była w tej części przede wszystkim komentarzem do opisywanych doniesień. Nie należy więc traktować jego sugestii dotyczących odpowiedzialności poszczególnych osób jako ustalonego faktu.

Moody’s obniżył rating Polski

Dużo poważniejszy dla gospodarki temat pojawił się przy okazji decyzji agencji Moody’s.

19 września Moody’s obniżył długoterminowy rating Polski z A2 do A3. Jednocześnie perspektywę zmieniono z negatywnej na stabilną. Agencja wskazała m.in. na pogorszenie sytuacji fiskalnej, rosnący dług publiczny oraz słabszą skuteczność polityki fiskalnej.

To pierwsza obniżka ratingu Polski przez Moody’s od 2002 roku.

Profesor ostrzegał, że dalsze pogarszanie się finansów publicznych może mieć konsekwencje dla kosztów finansowania państwa. Jednocześnie podkreślał, że obniżenie ratingu nie oznacza automatycznie wybuchu kryzysu finansowego.

PLATYNOWE SPOTKANIA Z NAWROCKIM, RZECZNICZKA "ZABIERANIA" DZIECI I TRAGEDIA W JAROSŁAWIU | Dudek o Polityce