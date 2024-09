Sztab kryzysowy z Donaldem Tuskiem. Oglądaj na żywo

Na godzinę 18.00 zaplanowano sztab kryzysowy z udziałem premiera Donalda Tuska. Szef rządu spotka się tam z przedstawicielami straży pożarnej, policji oraz z władzami samorządowymi, by ocenić zagrożenie powodziowe. Szczegóły narady zostały przedstawione przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. - We wtorek, 24 września, o godz. 18. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu (pl. Powstańców Warszawy 1) premier Donald Tusk weźmie udział w sztabie kryzysowym - czytamy w oficjalnej zapowiedzi. Na Se.pl pokażemy transmisję na żywo ze spotkania premiera w sztabie kryzysowym we Wrocławiu. Spotkanie premiera odbywa się kilka godzin po posiedzeniu rządu, gdzie Donald Tusk dokładnie określił, jaka będzie pomoc dla poszkodowanych osób przez powódź. Premier poinformował, że na odbudowę w związku z powodzią, rząd przeznaczy około 23 miliardy złotych. W najbliższą sobotę, 28 września w tej sprawie będzie obradowała Rada Ministrów.

MILIARDY ZŁOTYCH DLA POWODZIAN

Tusk poinformował, że zgodnie z obecnymi szacunkami na pomoc w trakcie powodzi oraz plan odbudowy po powodzi rząd będzie w stanie wygospodarować do 23 mld zł, wliczając w to środki europejskie. Dodał również, że informację ws. sytuacji powodziowej Rada Ministrów przestawi w Sejmie w środę o godz. 18. W czwartek odbędzie się debata nad projektem specustawy powodziowej, zaś w sobotę "w godzinach południowych" rząd zbierze się na dodatkowym posiedzeniu, na którym przyjmie zmiany w przyszłorocznym budżecie.

- W sobotę (...) czeka nas (...) formalne posiedzenie rządu w sprawie zmian w budżecie na przyszły rok. (...) W sobotę będę chciał także od państwa uzyskać kolejne raporty w części nieformalnej - ale tak czy inaczej spotykamy się w godzinach południowych - przekazał premier Donald Tusk.

