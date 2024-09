i Autor: Marcin Wziontek/ Super Express; PAP/Maciej Kulczyński

co za słowa

Michał Kołodziejczak ocenił działania Donalda Tuska w czasie powodzi. Premier się zarumieni

Na działania rządu Donalda Tuska wylała się, nomen omen, wielka fala oskarżeń o zbagatelizowanie zagrożenia powodzią i przyczynienie się tym samym do wielkich strat. "To nie ludzie, to wilki" - zdają się przekonywać słowa wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka. Goszcząc we wtorek w Radiu ZET mówił on m.in. o darmowym paliwie od Orlenu dla pomagających w walce z powodzią rolników. W pewnym momencie ocenił on działania Donalda Tuska w zarządzaniu tym kryzysem. Po takich słowach premier ma pełne prawo się porządnie zarumienić!