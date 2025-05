Szokujące zdjęcie Donalda Trumpa! Przesadził?

Hołownia w Watykanie, Duda popiera Nawrockiego, Sikorski wchodzi do gry. Nowy raport

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump chyba nigdy nie gryzie się w język. Wielokrotnie wywoływał kontrowersje swoimi wypoiwedziami czy działaniami. Tym razem było podobnie. Na platformie Truth Social, należącej do Trumpa, pojawiła się grafika przedstawiająca go w stroju papieskim. Obraz, najprawdopodobniej wygenerowany przez sztuczną inteligencję, ukazuje Trumpa siedzącego na pozłacanym krześle, ubranego w białą sutannę, ze złotym krzyżem na szyi i mitrą na głowie. Gestykulacja postaci dodaje całości pikanterii.Źródłem inspiracji dla tej grafiki mogła być wypowiedź Trumpa sprzed kilku dni. Zapytany przez dziennikarzy o zbliżające się konklawe.

- Chciałbym zostać papieżem, co byłoby moim wyborem numer jeden - żartował prezydent USA.

Choć wypowiedź padła w żartobliwym tonie, wywołała lawinę spekulacji. Czy Trump rzeczywiście rozważałby taką rolę? Po chwili, w poważniejszym tonie.

- Nie mam preferencji co do wyboru nowego papieża, ale wspomniałem o kardynale z Nowego Jorku, którego określiłem jako "bardzo dobrego" - dodał.

Taki post z pewnością nie wszystkim przypadł do gustu, a religia i wybór nowego papieża to bardzo ryzykowny temat do żartów. Jak widać, Donald Trump nie przejmuje się konwenansami, nawet jeśli jego akcje mogą być odebrane jako przesadne.

Kiedy odbędzie się konklawe?

Warto przypomnieć, że konklawe, podczas którego zostanie wybrany następca papieża Franciszka, rozpocznie się 7 maja. W wydarzeniu tym weźmie udział 133 kardynałów.

Papież Franciszek zmarł 21 kwietnia 2025 roku, a zgodnie z prawem kanonicznym konklawe musi rozpocząć się najwcześniej 15, a najpóźniej 20 dni po śmierci papieża.

