Szokujące słowa w Davos! Prezydent Nawrocki ujawnia, co czeka Europę

W styczniu 2026 roku prezydent Karol Nawrocki wziął udział w kluczowej debacie o obronności Europy podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Nawrocki podkreślił konieczność zwiększania wydatków na obronność i zapewnił o sile polskiej suwerenności, mówiąc: „Wierzę w polskich żołnierzy”.

Prezydent zaznaczył, że Europa popełniła błędy i musi budować dobre relacje transatlantyckie, a Donald Trump „przekonywał europejskich partnerów, że musimy się zjednoczyć”.

Nawrocki o obronności Europy: "Wierzę w polskich żołnierzy"

W trakcie debaty prezydent Karol Nawrocki podkreślał konieczność zwiększania wydatków na obronność przez kraje NATO. Zwrócił uwagę, że wiele państw Sojuszu Północnoatlantyckiego nadal nie spełnia tych zobowiązań. Zapytany o uzależnienie Europy od dostaw z USA, prezydent Nawrocki zapewnił o sile polskiej suwerenności.

„Rozumiem to pytanie, ale chciałbym zapewnić, że nasza polska niezależność i suwerenność są bardzo silne. Przede wszystkim wierzę w polskich żołnierzy” – powiedział.

Polski prezydent podkreślił również rolę dyplomacji jako elementu gwarancji bezpieczeństwa.

„Czujemy, że jesteśmy krajem silnym, ale wierzymy też w dyplomację, w naszą współpracę w NATO i z UE. Dyplomacja jest elementem gwarancji bezpieczeństwa. To, co my możemy zrobić jako Polska i co robią nasi przyjaciele, to zwiększenie budżetu na obronność” – dodał.

Lekcje z przeszłości i relacje transatlantyckie

Prezydent Nawrocki odniósł się także do błędów Europy sprzed 2022 roku i po nim, wskazując na potrzebę jedności. Podkreślił rolę Donalda Trumpa, który „przekonywał europejskich partnerów, że musimy się zjednoczyć”.

W kontekście solidarności europejskiej i budowania dobrych relacji transatlantyckich, prezydent Nawrocki zaznaczył: „Jest konieczność solidarności w Europie, ale jest też konieczność, by budować dobre relacje transatlantyckie”.

Ukraina i zagrożenie hybrydowe: "Problem główny w Europie"

Prezydent Nawrocki odniósł się również do kwestii Ukrainy, która, jak zauważyła prowadząca panel, została przyćmiona przez temat Grenlandii. Polski prezydent stanowczo podkreślił, że Ukraina pozostaje priorytetem.

„Myślę, że Ukraina jest najważniejszy po ataku Rosji nie tylko dla Polski, ale i dla całego wolnego świata. Problem dotyczący Grenlandii nie oznacza, że nie myślimy o Ukrainie. Ukrainę wspieramy w Polsce i w NATO oraz UE” – mówił. Dodał również: „Musimy ten problem traktować jako główny w Europie. Idziemy powoli, ale w kierunku trwałego pokoju”. Nawrocki nie krył, że Rosja nadal stanowi poważne zagrożenie. „My rozumiemy, na czym polega problem w Ukrainie i wciąż czujemy rosyjskie zagrożenie w Europie Środkowo-Wschodniej. Myślę, że jesteśmy w tym momencie w czasie wojny hybrydowej” – ocenił prezydent. Wyraził też zadowolenie z wypowiedzi sekretarza generalnego NATO Marka Rutte, który podkreślił potrzebę obecności Donalda Trumpa w UE. „Jestem zadowolony z tej odpowiedzi Marka Rutte, że potrzebujemy Donalda Trumpa w UE. My również wierzymy w nasze wojsko w Polsce” – skomentował Nawrocki, przypominając, że zarówno Polska, jak i Finlandia w przeszłości wygrały z Sowietami.

W debacie głos zabrał także prezydent Finlandii Alexander Stubb, który z przekonaniem stwierdził, że Europa bezwzględnie może się bronić, nawet bez Amerykanów. Jako przykład podał Finlandię, która posiada pobór i zdolność zmobilizowania 280 tysięcy żołnierzy w ciągu paru tygodni, a wraz z Polską dysponuje największą artylerią w Europie.

Minister finansów Andrzej Domański, również obecny w Davos, wypowiedział się na temat gróźb wprowadzenia ceł karnych przez USA, podkreślając, że UE powinna zająć stanowcze stanowisko, choć deeskalacja napięć byłaby preferowaną drogą.

