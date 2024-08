Patryk Jaki wprost: Nie wykluczam, że Suwerenna Polska dołączy do PiS [NASZ WYWIAD]

10 sierpnia podczas miesięcznicy katastrofy w Smoleńsku tradycyjnie Jarosław Kaczyński składał kwiaty pod pomnikiem ofiar katastrofy i również tradycyjnie - Obywatele RP i Komitet Obrony Demokracji mu to utrudniali. Podczas przepychanek prezes PiS nie wytrzymał i powiedział do Arkadiusza Szczurka (Obywatele RP) "ty putinowska szm**o". Szczurek wstawił nagranie z tego wydarzenia na X, co nie umknęło uwadze posłance PiS Agnieszce Wojciechowskiej van Heukelom, której wyraźnie puściły nerwy.

- Powinien Ci jeszcze splunąć w pysk, zdradziecki ubecki pomiocie! Putinowska szm**o - napisała na X posłanka.

Słowami zszokowany był najwyraźniej jezuita, ksiądz Grzegorz Kramer, który zapytał "pani jest posłanką na sąd RP?". Później wpis usunął, jednak w internecie nic nie ginie.

Arkadiusz Szczurek pozwie posłankę PiS?

Aktywista Obywateli RP nie pozostawił komentarza posłanki Wojciechowskiej van Heukelom bez komentarza.

- Odszczekasz to w sądzie - napisał Szczurek.

Wiele jednak wskazuje na to, że posłanka PiS nie zamierza przepraszać. Jeden z internautów zwrócił uwagę, oraz napisał, że "cała Łódź się za panią wstydzi". Odpowiedziała, że "tysiące łodzian obdarzyło ją mandatem [posłanka startowała w Łodzi - dop. red.]".

- Jak rozumiem Pan na mnie nie głosował co nie znaczy, że inni się z tą wypowiedzią nie zgadzają . Co więcej twierdzę, że język jest narzędziem komunikacji a jej istotą jest przekaz. Prymitywny, wulgarny, agresywny typ spod 8 gwiazdek pokroju Szczurka tylko taki przekaz rozumie. Człowiek inteligentny oszczędza na czasie odpowiednio dobierając przekaz. Wyrażona przeze mnie werbalnie pogarda jest moim przekazem dla tego typa. Nie jest bluźnierstwem, w przeciwieństwie do 8 gwiazdek. Mam prawo gardzić ubekami i putinowskimi szma**mi, szczególnie w tych czasach - pisała Wojciechowska van Heukelom na X.

Powinien Ci jeszcze splunąć w pysk, zdradziecki ubecki pomiocie ! Putinowska szmato— Agnieszka Wojciechowska van Heukelom (@Agniesz78326320) August 10, 2024

