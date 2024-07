Szokujące słowa Pawła Kukiza o Ukrainie! "Karma może wrócić"

Paweł Kukiz w ostatnim czasie nie udzielał się publicznie. Skupił się przede wszystkim na obserwowaniu tego, co dzieje się na polskiej scenie politycznej. W końcu zdecydował się pojawić na antenie Polsatu, gdzie wypowiedział się na temat powrotu do Sejmu.

- Do Sejmu trzeba wrócić. Ja nie odpuszczę walki o zmiany w ustroju państwa polskiego. Jaki to jest fatalny ustrój to każdy widzi. Oparty na słusznej woli wodza rządzących partii. Wcześniej był to Jarosław Kaczyński a teraz jest to Donald Tusk - stwierdził.

Lider Kukiz'15 ostro podsumował PiS, twierdząc, że partia jest "autorytarna", jej formuła się wyczerpuje i poniesie klęskę w następnych wyborach parlamentarnych. Jak zaznaczył, sam chce uchronić prawicę przed porażką.

Został także poruszony temat ekshumacji zwłok ofiar ludobójstwa w Wołyniu. Paweł Kukiz stwierdził, że Polska nie powinna wspierać Ukrainy jeśli nasi sąsiedzi nie zdecydują się zgodzić na przebadanie i przeniesienie szczątków.

- Jeśli mamy wspierać aspiracje Ukrainy do NATO czy UE, to powinniśmy warunkować natychmiastowym zezwoleniem na ekshumację kości naszych przodków. Bo to jest jedna podstawowych zasad kultury zachodnio-chrześcijańskiej - powiedział.

Według niego dopóki trwa wojna, Polska powinna naciskać na Ukrainę, by doprowadzić tę sprawę do końca. Polityk uznał, że prezydent Andrzej Duda powinien stwierdzić, że dopóki ta sprawa nie zostanie rozwiązana, nie będzie dalszej pomocy dla Ukrainy. Najbardziej szokujące słowa padły jednak, gdy nawiązano do zbombardowania szpitala w Kijowie.

- Szpitale dziecięce w Kijowie, może to bardzo ostro zabrzmi, dopóki się człowiek nie wyspowiada z grzechu śmiertelnego, a takim jest ludobójstwo na Wołyniu, to do tego momentu trzeba mieć świadomość, że karma może wracać - oznajmił Paweł Kukiz. - Jak ktoś porównuje Buczę do rzezi Wołyńskie, to jestem oburzony, mówiąc delikatnie - dodał.

Wiele osób może uznać, że tym razem lider Kukiz'15 przesadził, bowiem ataki na takie miejsca, jak szpitale, są wyjątkowo godne potępienia.

