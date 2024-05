Premier Robert Fico postrzelony w tłumie! Jest reakcja Donalda Tuska

- Szokujące informacje ze Słowacji. Robercie, moje myśli są z Tobą w tym bardzo trudnym momencie – napisał po angielsku na platformie X premier Donald Tusk, komentując atak terrorystyczny na premiera Słowacji. Do sprawy odniósł się także minister spraw zagranicznym Radosław Sikorski: - Jestem wstrząśnięty zamachem na premiera Słowacji Roberta Fico. Mam nadzieję na powrót pana premiera do zdrowia i wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego strasznego zdarzenia - napisał szef polskiej dyplomacji na platformie X.

Głos w tej sprawie zabrał także minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Adam Bodnar, który uczestniczy dziś w zjeździe prokuratorów generalnych Grupy Wyszehradzkiej w Łodzi: - Chciałbym wyrazić moje głębokie wyrazy współczucia premierowi Słowacji Robertowi Fico i życzyć mu jak najszybszego powrotu do zdrowia. Nie ma zgody na takie metody sprawowania polityki w Europie i na świecie, to się nie mieści w jakimkolwiek rozumie. Okazujemy pełne wsparcie pełne wsparcie panu Prokuratorowi Generalnemu Słowacji i życzymy zdrowia panu premierowi – mówił podczas konferencji prasowej Adam Bodnar.

Następnie przekazał głos Prokuratorowi Generalnemu Słowacji, który również uczestniczy w zjeździe w Łodzi: - Informacja dotarła do mnie podczas naszego spotkania, że premier Słowacji został postrzelony. To jest całkowicie nieakceptowalne, to kulminacja nastrojów w Słowacji oraz całej Europie, to znak nienawiści do życia ludzkiego, ale też atak na urząd premiera w ogóle. Gwarantuje, że wszystkie środki jakimi dysponuje prokuratura zostaną użyte by wyjaśnić tę straszną zbrodnie, życzę szybkiego powrotu do zdrowia naszemu premierowi i dziękuje ministrowi Bodnarowi za zapewnienie mi możliwości do powiedzenia tych słów – mówił Maros Zilinka podczas spotkania z mediami.

Tuż przed spotkaniem związanym z przypadającą rocznicą bitwy pod Monte Cassino premier Donald Tusk oświadczył: - Polska, Europa i świat znowu znalazły się na dramatycznym rozstaju dróg. Wszystko wskazuje na to, że potrzebujemy pełnej mobilizacji i przemyślanego patriotyzmu i odpowiedzialności za sprawy publiczne. Jestem poruszony, premiera Fico znam kilkanaście lat, w każdej chwili możemy spodziewać się rzeczy niesłychanych - powiedział szef polskiego rządu.

