i Autor: Marek Kudelski/Super Express Szokujące doniesienia w sprawie polskiego generała! Waldemar Skrzypczak pod ostrzałem

o co chodzi?

Szokujące doniesienia w sprawie polskiego generała! Waldemar Skrzypczak pod ostrzałem

bip 22:20 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych został wezwany do Prokuratury Krajowej w celu złożenia zeznań w charakterze świadka. To on m. in. znalazł się w grupie pierwszych trzydziestu osób, które zostały powiadomione o podejrzeniu zastosowania u nich oprogramowania szpiegowskiego „Pegasus”.