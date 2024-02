Szokująca prawda o Rydzyku! Dopiero teraz wyszła na jaw. Dlaczego on to robi?

Były ambasador RP w Niemczech i we Francji: Putin to współczesny Hitler

Założyciel katolickiego imperium medialnego O.Tadeusz Rydzyk na pewno nie może narzekać na brak wsparcia ze strony swoich fanów. Wierni łożą hojne datki na utrzymanie rozgłośni, a „Radio Maryja” jest najczęściej słuchanym, katolickim radiem w kraju. Nie trudno się dziwić, że tak duża i wpływowa działalność Rydzyka obejmująca także fundacje czy stacje telewizyjną „TV Trwam” doczekała się sporej rzeszy krytyków, którzy nie szczędzą gorzkich słów pod adresem duchownego.

Jak się okazało Tadeusz Rydzyk nie ma do nich obojętnego stosunku. W wywiadzie dla „Naszego Dziennika” wyznaje, że oskarżenia pod jego adresem są dla niego bolesne, ale, jak mówi, nie byłby w stanie tego wytrzymać bez pomocy wiary. - Wierzę w Pana Boga i wiem, że przed Nim wszyscy staniemy i będziemy rozliczeni z tego, jak realizowaliśmy Jego plany wobec nas. Gdyby nie wiara, nie byłbym w stanie wytrzymać tych wszystkich ataków. Pan Jezus wycierpiał o wiele więcej za nas wszystkich. To bardzo boli, że Polacy sami siebie niszczą w ten sposób, uderzają w Polskę, a winni, po Panu Bogu, najbardziej kochać Ojczyznę. Polak w Polaka uderza, nie tylko ja tego doświadczam – mówi Rydzyk i ujawnia wstrząsającą prawdę, o tym, co tak naprawdę robił przez lata. O co chodzi?

Tadeusz Rydzyk w wywiadzie dla dziennika przyznaje, że tak naprawdę od blisko 30 lat gromadzi „tego typu nienawistne wycinki prasowe” na swój temat. - Radio Maryja miało już 6 lat, gdy zaczęliśmy gromadzić tego typu nienawistne wycinki prasowe. Pomijam tu inne środki masowego przekazu, w tym radio, telewizję, internet, a także np. kabarety, gadżety z moim wizerunkiem – stwierdza i kategorycznie odżegnuje się od zarzutów pod swoim adresem. – Wszystkie wypowiedzi o rzekomych miliardach, które „PiS daje Rydzykowi”, to kłamstwa. Powielany jest hejt, że „Rydzyk jeździ maybachami” i żyje jak miliarder. Proszę sobie wyobrazić, że mamy blisko 60 tys. wycinków z gazet z nieprawdziwymi informacjami na temat naszej działalności – wyznaje Tadeusz Rydzyk.

– Trzeba też wiedzieć, że jeden wycinek z jednej gazety jest tożsamy z całym nakładem konkretnego pisma. I mówię tu tylko o gazetach i dokumentacji zbieranej od 1997 r. To bardzo boli, że Polacy sami siebie niszczą w ten sposób, uderzają w Polskę, a winni, po Panu Bogu, najbardziej kochać Ojczyznę. Polak w Polaka uderza, nie tylko ja tego doświadczam – dodaje.

Rydzyk był pytany również o to, jak narodził się pomysł założenia „Radia Maryja”. Kapłan oznajmił, że inspiracją była dla niego siostra zakonna, pracująca w radiu uniwersyteckim, a także znajomy Włoch, który opowiedział Rydzykowi o włoskim Radiu Maryja. - Po ludzku wiedziałem, że nie mam żadnych możliwości, by takie radio stworzyć w Polsce, bo przecież do takiego przedsięwzięcia potrzeba miejsca, ludzi, odpowiedniego sprzętu. Jednak wtedy podjąłem tę myśl o założeniu Radia Maryja. Kiedy odprawiałem Mszę św., poprosiłem zgromadzone na niej siostry o modlitwę w intencji pewnej idei, nie mówiąc, czego dotyczy. Wtedy w krakowskich Łagiewnikach miało miejsce skonkretyzowanie myśli, które już wcześniej nosiłem w sercu – wyznaje Rydzyk w wywiadzie i zaznacza, że zawsze nosił w sobie pragnienie założenia centrum do ewangelizacji, by „jak najwięcej zrobić dla ewangelizacji Polski, a także świata”.

Duchowny wspomina również swoje spotkanie z ówczesnym papieżem Św. Janem Pawłem II, z którym widział się w Watykanie. – Mniej więcej trzy lata przed tym wydarzeniem w krakowskich Łagiewnikach byłem na prywatnej audiencji u Ojca Świętego Jana Pawła II w Watykanie. Po Mszy św. w papieskiej kaplicy w grupie kilkunastu osób spotkaliśmy się z Papieżem w prywatnej bibliotece. Ojciec Święty zapytał mnie, co chcę robić w przyszłości. To było niesamowite pytanie. Odpowiedziałem, że chciałbym stworzyć centrum ewangelizacji, i poprosiłem o papieskie błogosławieństwo. Tak się zaczynało rodzić Radio Maryja – przyznaje O. Tadeusz Rydzyk.