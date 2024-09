Szok, Czarnek nagle wypalił to o Hołowni. „Czegoś takiego jeszcze nie było”

Sejm zmienił w środę skład komisji śledczej ds. Pegasusa. Z związku z odwołaniem Pawła Śliza, powołał do jej prac posła Sławomira Ćwika z Polski 2050. Po tym poseł PiS Krzysztof Szczucki przypomniał, że 10 września Trybunał Konstytucyjny uznał uchwałę o powołaniu komisji śledczej w sprawie Pegasusa za niezgodną z konstytucją. Przypomniał, że to oznacza, że komisja „nie ma prawa działać”.

Po tym marszałek Sejmu Szymon Hołownia stwierdził w piątek że decyzja TK w sprawie komisji śledczej ds. Pegasusa nie ma mocy prawnej. – Już panu powiedziałem, że nie orzekł, bo to nie był Trybunał Konstytucyjny, ale uległ pan złudzeniu. To jest fikcja. Nie, tam była osoba przebrana za sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Musi pan odróżnić prawdę od fikcji. To nie było żadne postanowienie i to nie był żaden Trybunał Konstytucyjny – wyjaśniał Hołownia posłowi PiS Mariuszowi Goskowi.

Wieczorny Express - Przemysław Czarnek, Sławomir Ćwik [Super Ring]

Te słowa bardzo wzburzyły posła PiS Przemysława Czarnka, który skomentował tę sytuację w telewizji wPolsce24. Jego zdaniem takiego zachowania marszałka Sejmu „jeszcze nigdy nie było”. – Takiego bezprawia w Polsce nie było nigdy, nawet twierdzę, że nie było takiego okresu również w dziejach PRL-u, które jak wiadomo nie było państwem suwerennym i niepodległym, i nie był państwem demokratycznym, ale jakieś normy prawne były przestrzegane mniej lub bardziej, a przynajmniej nie były wprost kwestionowane. My dzisiaj mamy państwo, w którym władza wprost kwestionuje obowiązywanie przepisów prawa – mówił polityk, odnosząc się do wypowiedzi Hołowni.

– Władza jest ślepa na instytucje państwowe, jeżeli taki marszałek Szymon Hołownia z fotela marszałka Sejmu, druga osoba w państwie, mówi że nie ma żadnego Trybunału Konstytucyjnego, a ci ludzie, którzy wydali orzeczenie to są przebierańcy, przebrali się za orzeczenia TK, to mamy do czynienia z totalną ignorancja, ale też z totalnym negowaniem państwa polskiego! – grzmiał Przemysław Czarnek. – Czegoś takiego jeszcze nie było! – ocenił.

