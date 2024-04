Szok, co Wałęsa odkrył przed drzwiami swojego biura! Część wlała się do środka [ZDJĘCIE]

Nie tak dawno kilka ton obornika zostało wysypanych przed posesją należącą do Szymona Hołowni, gdzie to mieszkają jego rodzice. Teraz kolejną niemiłą niespodziankę zobaczył przed drzwiami swojego biura poselskiego, parlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej, Jarosław Wałęsa. Okazuje się, że rolnicy wyleli pod drzwiami obornik. Wałęsa o wszystkim napisał na Facebooku: - Dziś rano grupa kilkunastu rolników przyszła pod moje biuro poselskie i zdewastowała stare, zabytkowe drzwi, wylewając na nie obornik i inne zanieczyszczenia. Zniszczone są drzwi, a część odpadów wlała się do środka biura - powiadomił polityk Koalicji Obywatelskiej.

Po czym dodał we wpisie, że tak tej sprawy nie zostawi i podejmie konkretne kroki, by dowiedzieć się, kto stoi za tym wybrykiem: - Takie zachowanie to już nie wyrażanie swoich poglądów, a zwykłe chuligaństwo. Wraz z moimi współpracownikami zabezpieczyliśmy monitoring i zgłaszamy sprawę do odpowiednich służb - przekazał Jarosław Wałęsa. Polityk pokazał też zdjęcie, które przedstawia, jak wygląda sytuacja i zniszczenia drzwi biura.

CZYTAJ: Gwiazdor "Rolnik szuka żony" opowiedział Mazurkowi, jak wygląda wejście do chlewni. Papierowe majtki i skarpetki. "Pan żartuje?!"

Protest rolników w centrum Gdańska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.