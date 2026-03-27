SZOK! Bruksela zablokuje plan Donalda Tuska na obniżenie cen paliw?!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-03-27 8:56

Donald Tusk na specjalnie zwołanej konferencji prasowej potwierdził w czwartek (26 marca 2026 roku) podjęcie przez rząd działań w sprawie obniżenia cen paliw w Polsce, zapowiadając pakiet CPN. Tymczasem, dość nieoczekiwanie, weto jego planom postawić może nie prezydent Karol Nawrocki, a... Komisja Europejska. Jak jednoznacznie przekazano dziennikarce RMF FM, pomysł obniżenia VAT na paliwo jest niezgodne z unijnym prawem!

  • Ceny paliw przez wojnę w Iranie galopują w górę.
  • Premier Tusk zapowiedział pakiet CPN, mający ulżyć kierowcom. 
  • Na przeszkodzie w jego realizacji stanąć może Komisja Europejska.
  • Wyjaśniamy, o co chodzi!

"CPN" Tuska

Premier Donald Tusk potwierdził decyzję rządu w sprawie podjęcia działań na rzecz obniżenia cen paliw w Polsce. Zapowiedział specjalny pakiet CPN ("ceny paliw niżej"). – Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że zdecydowaliśmy się na podjęcie działań w pełni świadomi. W decydującej mierze sytuacja na rynku paliw na świecie i w Polsce będzie zależała od tego, co się dzieje na wojnie na Bliskim Wschodzie. Polski rząd dzisiaj o 18:00 na nadzwyczajnym posiedzeniu podejmie cały pakiet decyzji, aby w sytuacji, na którą nie mamy wpływu w Iranie i na Bliskim Wschodzie, mieć maksymalny wpływ na to, co możliwe, co w naszym zasięgu tutaj, w Polsce, aby ceny paliw były najniższe z możliwych w sytuacji dramatycznego wzrostu cen paliw na świecie – oznajmił mediom w czwartek.

Poinformował o całym pakiecie decyzji, dzięki któremu jeszcze przed Wielkanocą ceny paliw powinny być niższe. Według zapowiedzi premiera ceny detaliczne paliw mają spaść o około 1,2 zł na litrze. Przyczynić ma się m.in. do tego obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc., a takżeobniżenie akcyzy na paliwa do minimum wymaganego w UE, co oznacza, że akcyza na benzynę zostanie obniżona o 29 groszy, a na olej napędowy o 28 groszy.

Reakcja Komisji Europejskiej

- Obniżenie VAT na paliwa silnikowe jest niezgodne z unijnym prawem - przekazała dziennikarce RMF FM w Brukseli Komisja Europejska. KE nie chciała bezpośrednio komentować zaprezentowanych przez polski rząd środków na obniżenie cen paliw, j ednak rzeczniczka KE ds. podatkowych Louise Bogey przekazała, że "dyrektywa VAT nie przewiduje możliwości zastosowania obniżonej stawki na dostawy paliw silnikowych".

KE zapewniła, że unika bezpośredniego "recenzowania" politycznych obietnic polskich decydentów, dopóki odpowiednie regulacje nie wejdą w życie. Jak wskazano, "nie mamy żadnych uwag do tych konkretnych środków". Rzecznik Komisji ds. podatkowych zwróciła jednak uwagę, że kluczowym problemem jest tzw. Dyrektywa VAT. - Choć niedawna reforma tych przepisów dała państwom członkowskim elastyczność, to benzyna i olej napędowy zostały z tych przywilejów wyłączone – czytamy. - Niedawna reforma stawek wprowadzona w dyrektywie VAT zapewniła państwom członkowskim większą elastyczność w stosowaniu obniżonych stawek do niektórych towarów wymienionych w załączniku III do tej dyrektywy, w tym możliwość stosowania obniżonych stawek VAT na dostawy energii elektrycznej i gazu ziemnego już od 5 proc. Paliwa kopalne nie znajdują się jednak na tej liście - wyjaśniono.

Galeria poniżej: Specjalne posiedzenie rządu. Tusk tnie ceny paliw. Radykalne obniżki podatków

Specjalne posiedzenie rządu. Tusk tnie ceny paliw. Radykalne obniżki podatków
Galeria zdjęć 16
Sonda
Czy ograniczyłeś/aś podróże samochodem przez rosnące ceny paliw?
Polityka SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

VAT
DONALD TUSK
KOMISJA EUROPEJSKA
CENY PALIW