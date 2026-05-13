Polacy ocenili wyjazd Zbigniewa Ziobry do USA. Zdumiewająca jednomyślność

- Ponad połowa Polaków negatywnie ocenia decyzję Zbigniewa Ziobry o opuszczeniu Węgier i udaniu się do Stanów Zjednoczonych.
- Krytyka poczynań Zbigniewa Ziobry jest tym większa, im starsza jest grupa respondentów.
- Zbigniew Ziobro, po opuszczeniu Węgier, gdzie przebywał na mocy azylu, udał się do Waszyngtonu, a jego ruchy są związane z tym, że jest poszukiwany przez polskie organy ścigania w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, z zarzutami m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, do niedawna rezydował w Budapeszcie, korzystając z azylu politycznego przyznanego mu przez rząd Viktora Orbána. Jego decyzja o opuszczeniu Węgier nastąpiła po zmianie władzy w tym kraju. Obecnie, jak sam poinformował, przebywa w Waszyngtonie, stolicy Stanów Zjednoczonych.
W Polsce były minister jest objęty postępowaniem prokuratorskim. Polskie organy ścigania poszukują go w związku ze śledztwem dotyczącym domniemanych nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Wśród stawianych mu zarzutów wymienia się m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.
Polacy ocenili ruch Ziobry
Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez SW Research dla Onetu, że 54,8 proc. respondentów wyraziło negatywną opinię na temat decyzji byłego ministra sprawiedliwości o opuszczeniu Budapesztu i udaniu się do USA. Pozytywne zdanie na temat jego przenosin do USA wyraziło 19,6 proc. ankietowanych. Znacząca część badanych, bo 25,6 proc., pozostaje niezdecydowana w tej kwestii, nie wyrażając jednoznacznej opinii.
Sondaż ujawnia również zróżnicowanie opinii w zależności od wieku respondentów, wskazując na wzrost krytyki wraz ze wzrostem wieku badanych. Wśród najmłodszych uczestników badania w wieku od 18 do 24 lat, 45,4 proc. negatywnie oceniło decyzję o wyjeździe, przy czym 42,7 proc. z nich nie miało zdania. Natomiast w grupie wiekowej powyżej 50. roku życia odsetek negatywnych ocen wzrasta do 60,7 proc.
