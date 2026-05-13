Polacy ocenili wyjazd Zbigniewa Ziobry do USA. Zdumiewająca jednomyślność

Ponad połowa Polaków negatywnie ocenia decyzję Zbigniewa Ziobry o opuszczeniu Węgier i udaniu się do Stanów Zjednoczonych.

Krytyka poczynań Zbigniewa Ziobry jest tym większa, im starsza jest grupa respondentów.

Zbigniew Ziobro, po opuszczeniu Węgier, gdzie przebywał na mocy azylu, udał się do Waszyngtonu, a jego ruchy są związane z tym, że jest poszukiwany przez polskie organy ścigania w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, z zarzutami m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, do niedawna rezydował w Budapeszcie, korzystając z azylu politycznego przyznanego mu przez rząd Viktora Orbána. Jego decyzja o opuszczeniu Węgier nastąpiła po zmianie władzy w tym kraju. Obecnie, jak sam poinformował, przebywa w Waszyngtonie, stolicy Stanów Zjednoczonych.

W Polsce były minister jest objęty postępowaniem prokuratorskim. Polskie organy ścigania poszukują go w związku ze śledztwem dotyczącym domniemanych nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Wśród stawianych mu zarzutów wymienia się m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Polacy ocenili ruch Ziobry

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez SW Research dla Onetu, że 54,8 proc. respondentów wyraziło negatywną opinię na temat decyzji byłego ministra sprawiedliwości o opuszczeniu Budapesztu i udaniu się do USA. Pozytywne zdanie na temat jego przenosin do USA wyraziło 19,6 proc. ankietowanych. Znacząca część badanych, bo 25,6 proc., pozostaje niezdecydowana w tej kwestii, nie wyrażając jednoznacznej opinii.

Sondaż ujawnia również zróżnicowanie opinii w zależności od wieku respondentów, wskazując na wzrost krytyki wraz ze wzrostem wieku badanych. Wśród najmłodszych uczestników badania w wieku od 18 do 24 lat, 45,4 proc. negatywnie oceniło decyzję o wyjeździe, przy czym 42,7 proc. z nich nie miało zdania. Natomiast w grupie wiekowej powyżej 50. roku życia odsetek negatywnych ocen wzrasta do 60,7 proc.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Zbigniew Ziobro:

39

Sonda Jak oceniasz wyjazd Zbigniewa Ziobry do USA? Dobrze postąpił. W Polsce nie może liczyć na sprawiedliwy proces. Unikając polskiego sądu, przyznał się do winy. Nie wiem co o tym sądzić.