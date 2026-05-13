Premier Węgier jako pierwszą odwiedzi Polskę. W planach spotkanie z Donaldem Tuskiem

Premier Węgier Peter Magyar odbędzie swoją pierwszą zagraniczną podróż w roli szefa rządu w przyszłym tygodniu. Jest to jego inauguracyjna podróż.

Głównym celem podróży będzie Polska, gdzie odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk, planując spotkania z kluczowymi polskimi politykami, w tym z premierem Donaldem Tuskiem, prezydentem Karolem Nawrockim oraz Lechem Wałęsą.

Po wizycie w Polsce Peter Magyar uda się do Wiednia, a podczas podróży po Polsce zamierza korzystać z szybkiej kolei, co skomentował w kontekście funduszy unijnych, nawiązując do wcześniejszej retoryki.

W środę 13 maja, po pierwszym posiedzeniu nowego rządu, premier Węgier Peter Magyar oficjalnie ogłosił szczegóły swojej inauguracyjnej podróży zagranicznej. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pierwszym celem będzie Polska. Ogłoszenie miało miejsce w miejscowości Opusztaszer na południu Węgier, gdzie odbyło się posiedzenie rządu. Polityk potwierdził, że Polska będzie pierwszym kierunkiem jego zagranicznych podróży.

- Udam się najpierw w dwie oficjalne wizyty, jak zapowiadaliśmy. Pierwszą do Polski, z siedmiorgiem ministrów, gdzie w pierwszej kolejności odwiedzę Kraków – ujawnił premier.

Peter Magyar rozpocznie swoją wizytę w Polsce od Krakowa. Następnie, zgodnie z planem, uda się do Warszawy, gdzie przewidziano kluczowe rozmowy dwustronne. W stolicy Polski Magyar ma spotkać się z czołowymi przedstawicielami władz.

- W Warszawie przeprowadzę bardzo ważne rozmowy dwustronne, przede wszystkim z Donaldem Tuskiem – oświadczył premier.

Planowane jest również spotkanie z polskim prezydentem Karolem Dudą. Kolejnym punktem na mapie podróży będzie Gdańsk, gdzie premier Węgier ma spotkać się z byłym przywódcą ruchu związkowego Solidarność i byłym prezydentem Polski, Lechem Wałęsą.

Plan podróży po Polsce

Ciekawym elementem podróży po Polsce będzie sposób przemieszczania się Petera Magyara. Z Krakowa do Warszawy zamierza on skorzystać z szybkiej kolei. Przy tej okazji premier Węgier pozwolił sobie na komentarz, który może być odczytany jako nawiązanie do wcześniejszej retoryki rządu Viktora Orbana.

- Pociągiem dużej prędkości, zbudowanym za pieniądze „tej złej Brukseli” – powiedział, odnosząc się do funduszy unijnych.

Dodał również, że zaprasza "drogich propagandystów" poprzednich władz do towarzyszenia mu w podróży, co może być interpretowane jako kontynuacja jego krytyki wobec dotychczasowej polityki. Po zakończeniu wizyty w Polsce, Peter Magyar uda się do Wiednia. Z austriackiej stolicy planuje powrót do Budapesztu również pociągiem, kończąc swoją pierwszą serię zagranicznych podróży w nowej roli.

