Szkoły będą uczyć reagowania w sytuacjach kryzysowych. Nowy plan minister edukacji

Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała, że we współpracy z MSWiA powstaje podręcznik dla dzieci i młodzieży poświęcony reagowaniu w sytuacjach kryzysowych. Zmiany mają objąć także program szkolnego przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, który zostanie wzmocniony o nowe treści dotyczące obrony cywilnej i praktycznego działania w sytuacjach zagrożenia.

  • Powstaje podręcznik reagowania w sytuacjach kryzysowych dla dzieci i młodzieży.
  • Zmieni się program lekcji Edukacja dla bezpieczeństwa, wrócą elementy przysposobienia obronnego.
  • Najpierw zostaną przeszkoleni nauczyciele, aby lepiej rozmawiać z uczniami o kryzysach.
  • Od 2024 roku w szkołach obowiązkowo uczy się pierwszej pomocy od najmłodszych klas.
  • Minister Nowacka podkreśla, że podręcznik będzie gotowy do dystrybucji „w niedługim czasie”.

Ruszają prace nad podręcznikiem

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Barbara Nowacka ogłosiła start prac nad specjalnym podręcznikiem, który ma ułatwić uczniom naukę reagowania w kryzysowych sytuacjach.

„Prace nad takim podręcznikiem ruszają w porozumieniu z MSWiA. Mam nadzieję, że w niedługim czasie te materiały będą gotowe” – poinformowała szefowa resortu edukacji.

Edukacja dla bezpieczeństwa do zmiany

Zmiany nie obejmą tylko podręcznika. Minister edukacji zapowiedziała także modyfikację programu lekcji Edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

„Uważam, że powinniśmy bardziej wrócić do tego, co było w Przysposobieniu Obronnym. (...) Działania dotyczące bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych i obrony cywilnej mamy świeżo omówione z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwińskim” – podkreśliła Barbara Nowacka.

Najpierw nauczyciele, potem uczniowie

Minister edukacji zaznaczyła, że zanim materiały trafią do szkół, należy przygotować kadrę.

„W pierwszej kolejności trzeba wesprzeć nauczycieli, żeby umieli się komunikować z młodzieżą w sytuacjach kryzysowych” – dodała Nowacka.

Nauka pierwszej pomocy już od najmłodszych klas

Od roku szkolnego 2024/2025 wprowadzono obowiązkową naukę pierwszej pomocy w klasach 1–3. Zajęcia odbywają się na lekcjach przyrody oraz godzinach wychowawczych w klasach starszych. Teraz, jak zapowiada minister, uczniowie będą jeszcze lepiej przygotowani do reagowania w realnych sytuacjach zagrożenia.

Edukacja na miarę współczesnych wyzwań

Resort edukacji podkreśla, że podręcznik ma być prosty, praktyczny i dostosowany do realnych zagrożeń, z którymi mogą spotkać się uczniowie. Od powodzi, przez pożary, po sytuacje militarne. To krok w stronę bardziej świadomego i przygotowanego społeczeństwa.

