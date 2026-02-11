Sześć godzin napięć na posiedzeniu RBN. Starcie Nawrocki–Czarzasty w centrum uwagi

Posiedzenie RBN trwało sześć godzin. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podkreślił, że w sprawie programu SAFE pojawiło się wiele pytań i potrzebna jest pogłębiona analiza, zanim zapadną jakiekolwiek decyzje.

Bogucki zaznaczył też, że po posiedzeniu RBN wciąż nie jest znane stanowisko rządu dotyczące kwestii omawianych na Radzie Pokoju.

Największe emocje wzbudził wątek oczekiwań wobec marszałka Włodzimierza Czarzastego dotyczących jego dawnych kontaktów biznesowych, czemu Czarzasty odpowiadał, że nie ma sobie nic do zarzucenia i posiada pełne zaufanie służb.

Wieczorne posiedzenie w Pałacu Prezydenckim

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki poinformował na wieczornej konferencji prasowej, że podczas dyskusji dot. programu SAFE „wybrzmiało bardzo wiele pytań”. - To nie jest tak, że zapadły w tej kwestii decyzje co do podpisania przyszłej ustawy czy też nie, ale żeby podchodzić do tak poważnego programu poważnie, trzeba mieć pełen komplet informacji - zaznaczył. Jego zdaniem, jest to „kwestia szczegółów, ważnego, ale wymagającego wyjaśnień, pogłębionej analizy programu”.

Odnosząc się do kolejnego tematu spotkania RBN - Rady Pokoju - Bogucki poinformował, że prezydent prezentował swoje stanowisko. - Nie znamy stanowiska rządu niestety dalej po tej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego - podkreślił.

Komisja ds. Służb Specjalnych zbada kontakty Czarzastego i kwestię dostępu do informacji niejawnych

Tematem, który wzbudzał najwięcej emocji było oczekiwania Karola Nawrockiego, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, wyjaśni swoje dawne kontakty biznesowe. Chodzi o Rosjankę Swietłanę Czestnych, która robiła interesy z wydawnictwem należącym do Czarzastego. Szef Kancelarii Prezydenta nie ujawnił, jak ta dyskusja przebiegała. Przypomnimy za to słowa samego Nawrockiego z rozpoczęcia posiedzenia RBN. – Część z państwa nie chciałaby dziś spędzać czasu ze mną, a ja niekoniecznie z każdym z państwa – powiedział prezydent, patrząc na marszałka. Dodał, że gdyby prezydent RP „został nagle odwołany z tego świata, obowiązki przejąłby marszałek Sejmu”. – Dlatego sprawa jest tak ważna i dotyczy bezpieczeństwa państwa – podkreślił Nawrocki.

Czarzasty: Służby nie mają wobec mnie wątpliwości

Czarzasty wcześniej podkreślał, że nie ma sobie nic do zarzucenia i proponował, aby to Nawrocki wyjaśnił swoje kontakty towarzyskie. Dzień przed RBN lider Nowej Lewicy przypomniał oświadczenie rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych: - Marszałek Sejmu posiada dostęp do informacji o najwyższej klauzuli tajności. Służby specjalne nie mają żadnych wątpliwości w tym zakresie. Czyli nie ma w stosunku do mnie wątpliwości o jakiekolwiek niestosowne kontakty – stwierdził Czarzasty.

