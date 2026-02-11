Sześć godzin napięć na posiedzeniu RBN. Starcie Nawrocki–Czarzasty w centrum uwagi

- Posiedzenie RBN trwało sześć godzin. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podkreślił, że w sprawie programu SAFE pojawiło się wiele pytań i potrzebna jest pogłębiona analiza, zanim zapadną jakiekolwiek decyzje.
- Bogucki zaznaczył też, że po posiedzeniu RBN wciąż nie jest znane stanowisko rządu dotyczące kwestii omawianych na Radzie Pokoju.
- Największe emocje wzbudził wątek oczekiwań wobec marszałka Włodzimierza Czarzastego dotyczących jego dawnych kontaktów biznesowych, czemu Czarzasty odpowiadał, że nie ma sobie nic do zarzucenia i posiada pełne zaufanie służb.
Wieczorne posiedzenie w Pałacu Prezydenckim
Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki poinformował na wieczornej konferencji prasowej, że podczas dyskusji dot. programu SAFE „wybrzmiało bardzo wiele pytań”. - To nie jest tak, że zapadły w tej kwestii decyzje co do podpisania przyszłej ustawy czy też nie, ale żeby podchodzić do tak poważnego programu poważnie, trzeba mieć pełen komplet informacji - zaznaczył. Jego zdaniem, jest to „kwestia szczegółów, ważnego, ale wymagającego wyjaśnień, pogłębionej analizy programu”.
Odnosząc się do kolejnego tematu spotkania RBN - Rady Pokoju - Bogucki poinformował, że prezydent prezentował swoje stanowisko. - Nie znamy stanowiska rządu niestety dalej po tej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego - podkreślił.
Komisja ds. Służb Specjalnych zbada kontakty Czarzastego i kwestię dostępu do informacji niejawnych
Tematem, który wzbudzał najwięcej emocji było oczekiwania Karola Nawrockiego, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, wyjaśni swoje dawne kontakty biznesowe. Chodzi o Rosjankę Swietłanę Czestnych, która robiła interesy z wydawnictwem należącym do Czarzastego. Szef Kancelarii Prezydenta nie ujawnił, jak ta dyskusja przebiegała. Przypomnimy za to słowa samego Nawrockiego z rozpoczęcia posiedzenia RBN. – Część z państwa nie chciałaby dziś spędzać czasu ze mną, a ja niekoniecznie z każdym z państwa – powiedział prezydent, patrząc na marszałka. Dodał, że gdyby prezydent RP „został nagle odwołany z tego świata, obowiązki przejąłby marszałek Sejmu”. – Dlatego sprawa jest tak ważna i dotyczy bezpieczeństwa państwa – podkreślił Nawrocki.
Lawina komentarzy. W sieci zawrzało po wystąpieniu Nawrockiego na RBN
Czarzasty: Służby nie mają wobec mnie wątpliwości
Czarzasty wcześniej podkreślał, że nie ma sobie nic do zarzucenia i proponował, aby to Nawrocki wyjaśnił swoje kontakty towarzyskie. Dzień przed RBN lider Nowej Lewicy przypomniał oświadczenie rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych: - Marszałek Sejmu posiada dostęp do informacji o najwyższej klauzuli tajności. Służby specjalne nie mają żadnych wątpliwości w tym zakresie. Czyli nie ma w stosunku do mnie wątpliwości o jakiekolwiek niestosowne kontakty – stwierdził Czarzasty.