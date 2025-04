Szefernaker: Nawrocki weźmie udział w paradzie z okazji Dnia Konstytucji 3. Maja w Chicago

Złożono trumnę Papieża do grobu. Pogrzeb bez udziału mediów

od 1892 roku w dniu uchwalenia Konstytucji 3. Maja ulicami Chicago przechodzi w tym dniu uroczysta parada. W 2023 r. w uroczystości wziął udział ówczesny wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak. Do Chicago przybyli wtedy też m.in. wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska oraz szef BBN Jacek Siewiera, który odczytał list od prezydenta Andrzeja Dudy i małżonki Agaty Kornhauser-Dudy. W tym roku wydarzenie ma się odbywać pod hasłem "1000-lecie Królestwa Polskiego", a swoją obecność w USA potwierdził również kandydat na prezydenta Karol Nawrocki. – 3 maja Karol Nawrocki odwiedzi amerykańską Polonię i weźmie udział w corocznej Paradzie Dnia Konstytucji 3 Maja w Chicago – przekazał szef sztabu Katola Nawrockiego Paweł Szefernaker.

Kandydat na prezydenta walczy bowiem o głosy amerykańskiej Polonii. Podczas tegorocznych wyborów prezydenckich MSZ planuje utworzyć za granicą rekordową liczbę obwodów do głosowania – 504 obwody, a w samych Stanach Zjednoczonych – 57. Z danych PKW z wyborów parlamentarnych w 2023 r. wynika, że uprawnionych do głosowania w Stanach Zjednoczonych były 48 853 osoby. Wybory nowego prezydenta odbędą się 18 maja, a jeśli będzie potrzebna ich druga tura – odbędzie się ona 1 czerwca.

Według informacji na stronach MSZ, w USA zamieszkuje ponad 9,5 mln osób polskiego pochodzenia. Tradycyjnie największe skupiska Polonii w USA to Chicago oraz Nowy Jork, a także stany Wisconsin, Michigan oraz Connecticut i New Jersey. Coraz większa liczba przedstawicieli Polonii przeprowadza się do takich stanów jak Floryda, Colorado, Georgia czy też Arizona.

