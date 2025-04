Szef sztabu Nawrockiego zaprasza na rozmowy ws. debaty. Decyzje zapadną jutro

Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, chce debaty z Karolem Nawrockim, który jest kandydatem popieranym przez Prawo i Sprawiedliwości. Trzaskowski postawił sprawę jasno, podał, że proponuje debatę w Końskich w najbliższy piątek, czyli 11 kwietnia, o godzinie 20:00.

Na odpowiedź nie czekał długo, Nawrocki odpowiedział na portalu X: - Panie Trzaskowski cieszę się, że parę godzin szkolenia wojskowego obudziło w Panu męskie decyzje. Od tygodni wzywam Pana do debaty, doczekałem się. Przywykł Pan do cieplarnianych warunków prowadzenia swojej kampanii, komfortowa dla Pana jest też ta propozycja. Ale jest to dla mnie bez znaczenia - jestem gotów - napisał, a potwierdził to w czasie konferencji prasowej.

Rozmowy o debacie prezydenckiej

Głos zabrał też Paweł Szefernaker, szef sztabu Nawrockiego, który zapowiedział, że na czwartek 10 kwietnia zaprasza na godzinę 12:00 wszystkich zainteresowanych, czyli telewizje, które chcą wziąć udział.

W odpowiedzi na pismo TVP, Polsat oraz TVN w sprawie organizacji debaty kandydatów na Prezydenta RP w Końskich oraz wskazanym tam zastrzeżeniem, że w/w telewizje otwarte są na zmianę miejsca spotkania organizacyjnego, serdecznie zapraszam wszystkie podmioty zainteresowane współorganizacją debaty – telewizje oraz sztab Rafała Trzaskowskiego – na spotkanie organizacyjne w czwartek, 10 kwietnia 2025 roku w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.

— Paweł Szefernaker 🇵🇱 (@szefernaker) April 9, 2025

Co ciekawe, także na godzinę 12:00 w czwartek (10 kwietnia) zaprasza do swojej siedziby TVP. Telewizyjna Agencja Informacyjna(TAI) wystosowała komunikat, który opublikowała w mediach społecznościowych szefowa sztabu Trzaskowskiego Wioletta Paprocka. TVP informuje, że "Telewizja Polska S.A., TVN24 oraz Polsat News gotowe są do zorganizowania i transmitowania debaty". TAI zaprasza przedstawicieli sztabów na spotkanie organizacyjne, które zaproponowano 10 kwietnia o godz. 12 w siedzibie TVP przy ul. Woronicza 17